傳郭台銘找她當副手 高金素梅臉書發聲

稍早有媒體稱郭台銘副手可能為高金素梅，雖然高金素梅並未正面回應，但她在稍早臉書貼文說：「我期待兩岸和平，我期待清廉政治。」（資料照）

2023/08/28 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日宣布投入2024總統大選，並公部競選辦公室發言人為「重啟核四」公投領銜人黃士修，但郭台銘並未公布副手人選。稍早有媒體報導指稱郭台銘副手可能為無黨籍立委高金素梅，雖然高金素梅並未正面回應，但她在稍早的臉書貼文中意有所指地說：「我期待兩岸和平，我期待清廉政治。」

高金素梅在臉書發文表示，在2024年立委選舉，她與台東縣無黨籍議員陳政宗將參選，爭取一同進入立法院籌組「原住民黨團」。高金素梅強調：「這條選舉道路已經走下去了，任何事改變不了這個方向。」

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針對總統大選，高金素梅則說：「總統大選將影響未來台灣的命運，我期待兩岸和平，我期待清廉政治，我期待基層人民可以過好日子......。我這一票會投給符合我期待的總統候選人！」

由於今日的郭台銘副手傳聞，許多網友也在高金素梅貼文底下留言：「傳說郭要蹭你人氣，找你當副手選總統～委員不要被騙了才好。」、「不要與不講信用的商人參與政治，已有了前例。」、「請不要跟郭搭...一個沒誠信的人會害到妳的。」、「背信忘義的人不值得您當他的副手，別讓百姓看不起您。」

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