黃士修護航楊志良怒批王婉諭 她回嗆郭台銘：這是你口中主流民意？
〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量立委、新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天透過辦公室，公開表示尊重鴻海創辦人郭台銘宣布參選下屆總統的公民權利，但不滿郭台銘對前衛生署長楊志良的不當發言閃爍其詞，讓她非常失望。她還點名郭台銘競選團隊發言人黃士修，為了選舉而曲解事實。因為從頭到尾真正在用「政治鬥爭轉移政策焦點」的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良。
王婉諭辦公室表示，王婉諭對於黃士修直接點名她，說她昨天批評楊志良的發言是「政治鬥爭轉移政策焦點」，甚至影射她是民進黨的側翼，批評精神疾病相關立法太慢，要她專注立法職責，讓弱勢者受到保障。
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王婉諭透過辦公室公開表示，這種惡意曲解的發言，她絕不能容忍！
王婉諭強調，從踏入立法院的那一刻起，她就知道自己所背負的使命與社會期待，3年來，不僅耗費無數的心力才促成「精神衛生法」的修法，更透過無數次質詢、參訪、預算提案，努力從社區端、用藥端、醫療端，改善台灣的精神衛生環境以及心理健康議題。
即使身為1個小黨立委，她也敢說，在精神衛生領域，沒有人在立法院比她更努力，沒有人比她花更多時間去要求政府改善。更不用說，除了精神衛生領域外，從性平、兒少、勞工、犯保、身障、罕病，她也始終站在弱勢者身後，為他們發聲。
王婉諭直言，走過難以承受的生命經驗，讓她決心要為社會帶來改變，因為她不忍再看到任何人必須經歷她所經歷過的一切。這些努力，都可受公評，她相信黃士修不會不清楚，只是他寧願為了選舉而曲解事實，因為從頭到尾真正在用「政治鬥爭轉移政策焦點」的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良。
王婉諭還透過辦公室公開表示，對於黃士修的為人與人格，在過去3年間，她已有多次回應。此刻，她只想請問郭台銘，「請問你贊成黃士修的發言嗎？你贊成他這樣曲解是非的立場嗎？難道這就是你口中的主流民意嗎？」