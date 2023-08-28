黃士修護航楊志良怒批王婉諭 她回嗆郭台銘：這是你口中主流民意？

時力立委、新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天公開抨擊郭台銘及其競選團隊發言人黃士修。（王婉諭辦公室提供）

2023/08/28 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量立委、新竹縣第2選區立委參選人王婉諭今天透過辦公室，公開表示尊重鴻海創辦人郭台銘宣布參選下屆總統的公民權利，但不滿郭台銘對前衛生署長楊志良的不當發言閃爍其詞，讓她非常失望。她還點名郭台銘競選團隊發言人黃士修，為了選舉而曲解事實。因為從頭到尾真正在用「政治鬥爭轉移政策焦點」的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良。

王婉諭辦公室表示，王婉諭對於黃士修直接點名她，說她昨天批評楊志良的發言是「政治鬥爭轉移政策焦點」，甚至影射她是民進黨的側翼，批評精神疾病相關立法太慢，要她專注立法職責，讓弱勢者受到保障。

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王婉諭透過辦公室公開表示，這種惡意曲解的發言，她絕不能容忍！

王婉諭強調，從踏入立法院的那一刻起，她就知道自己所背負的使命與社會期待，3年來，不僅耗費無數的心力才促成「精神衛生法」的修法，更透過無數次質詢、參訪、預算提案，努力從社區端、用藥端、醫療端，改善台灣的精神衛生環境以及心理健康議題。

即使身為1個小黨立委，她也敢說，在精神衛生領域，沒有人在立法院比她更努力，沒有人比她花更多時間去要求政府改善。更不用說，除了精神衛生領域外，從性平、兒少、勞工、犯保、身障、罕病，她也始終站在弱勢者身後，為他們發聲。

王婉諭直言，走過難以承受的生命經驗，讓她決心要為社會帶來改變，因為她不忍再看到任何人必須經歷她所經歷過的一切。這些努力，都可受公評，她相信黃士修不會不清楚，只是他寧願為了選舉而曲解事實，因為從頭到尾真正在用「政治鬥爭轉移政策焦點」的，就是將他人傷痛作為政治攻擊的楊志良。

王婉諭還透過辦公室公開表示，對於黃士修的為人與人格，在過去3年間，她已有多次回應。此刻，她只想請問郭台銘，「請問你贊成黃士修的發言嗎？你贊成他這樣曲解是非的立場嗎？難道這就是你口中的主流民意嗎？」

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