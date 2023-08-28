楊志良「家暴說」爭議 黃士修：建議楊道歉 社會應關注自殘

鴻海集團創辦人郭台銘28日於「主流民意大聯盟記者會」中，宣佈將正式投入2024總統大選，記者會也公布郭台銘競選辦公室發言人由「重啟核四」公投領銜人黃士修擔任。 （記者羅沛德攝）

2023/08/28 14:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人、無黨籍總統參選人郭台銘團隊智庫成員前衛生署長楊志良，昨日在「主流民意大聯盟」新竹場致詞時說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文」，引起熱議。對此，郭台銘今（28）日上午於記者會中替楊志良緩頰，稱楊志良「有些脫稿」；郭台銘競辦發言人黃士修也說，針對楊志良在造勢場合「過度簡化的連結」引起的爭議，社會應該關注的是自殺、自殘等議題。

被問到楊志良昨晚發言，郭台銘僅表示楊志良「有些脫稿」，其餘由發言人黃士修回應。

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黃士修則表示，針對自殺、自殘等議題，他們未來會召開政策記者會，建議楊志良在公開場合或記者會上道歉，並把主題拉回政策討論。

黃士修也說，他有看到立委王婉諭要求郭台銘針對楊志良的發言給出回應，痛批民進黨真的很怕郭台銘參選，一直找見縫插針的機會。

黃士修表示，希望立法委員專注立法職責，讓弱勢者受到保障，不希望某些人用一貫手法，以政治鬥爭轉移政策焦點，掩飾民進黨的執政無能。

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