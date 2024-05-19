花蓮縣府募善款5.9億不如0206地震 傅崐萁：善心人士被網軍誤導

雲林縣長張麗善號召雲林各界，今赴花蓮捐款2710萬，花蓮縣立委傅崐萁感謝雲林善舉。（記者王錦義攝）

2024/05/19 19:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403大地震後縣府收到的善款約5.9億元，跟0206地震當時收到27.4億相比約五分之一，跟中央衛福部收到的善款16.4億元也相差許多。雲林縣長張麗善號召雲林各界今赴花蓮捐款2710萬，花蓮縣立委傅崐萁致詞時說，面對國內政治情況險惡，讓很多的善心人士都被網軍誤導，沒有辦法把台灣良善這方面展現出來。

雲林縣長張麗善、縣議會議長黃凱今天率領府會團隊前往花蓮，進行「善愛花蓮，雲林挺花蓮重建產業振興之行」，並把縣內宮廟及地方社團捐贈給花蓮共2710萬元善款，交給花蓮縣長徐榛蔚，期望藉此協助災民早日重建家園。

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張麗善說，雲林和花蓮是友好城市，雙方也都是農業大縣，能感同身受農產品無法往外銷售的困難，花蓮發生地震後，雲林也在電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮15個線上農特產品的購買連結，幫助地方農友推銷產品。

國民黨台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴及嘉義市長黃敏惠等4位女力縣市首長，5日合體到花蓮送暖。張麗善說，當天人在德國，但心與她們一樣都在花蓮，7日回國下飛機立刻打電話組團，一起把雲林的愛送到花蓮，因此今天除將捐款帶到花蓮，也要用行動力挺振興地方的觀光。

張麗善說，縣府在議會支持下，動用第二預備金，6月1日起至年底將加碼補助觀光署振興花蓮觀光方案，只要設籍雲林及旅外雲林的鄉親，這段期間組團到花蓮住宿，每人補助300元，名額10000名，藉此鼓勵大家到花蓮旅遊。

立委傅崐萁致詞說，花蓮許多都是從西部的二次移民，花蓮就處在板塊運動的最前線上，面對這個問題，這是一種宿命，但是花蓮人很堅韌，大家攜手面對這樣的挑戰，就是一步、一步的往前走進行家園的重建；但今年的狀況比較特別，面對國內的政治情況險惡，讓很多的善心人士都被誤導，沒有辦法把台灣良善這方面展現出來。

傅崐萁說，重建是非常困難的課題，所以他在立法院提出來重建條例，就是面對這樣風險的政治環境，網軍謠言者不斷的攻擊，台灣人常講台灣最美的風景是人，但這一次天災從第一天開始網軍就開始攻擊花蓮，台灣怎麼會變成這樣，政治環境是這樣，在這麼艱困的環境中，今天有這麼多的善心帶進花蓮，天公伯都有看到。

徐榛蔚感謝雲林縣接續送暖到花蓮，她說，花蓮縣跟雲林縣的身份證字號分別為U、P開頭，加起來為「UP、UP強強聯手」，花蓮自10日起已啟動觀光振興方案，觀光署的部分也將在6月開跑，若再加上雲林的加碼，相信花蓮觀光季能一路延續到年底。

花蓮縣長徐榛蔚感謝雲林的善舉。（記者王錦義攝）

雲林縣長張麗善號召雲林各界今赴花蓮捐款2710萬。（記者王錦義攝）

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