羅廷瑋稱遭賴佳微死亡恐嚇 要求賴清德表態

台中市立委參選人羅廷瑋。（資料照）

2023/06/06 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「綠造謠法院三連敗，反擊民進黨死亡威脅！」記者會，該黨台中市立委參選人羅廷瑋指控前民進黨議員賴佳微對他進行死亡恐嚇，威脅要殺他，並稱已經報警處理，他強調，對方行為已涉嫌妨害自由、恐嚇，讓他的家人相當擔心害怕，全家打算搬家，並要求民進黨主席賴清德出面針對此事表態。

羅廷瑋指出，民進黨最近接連爆出性騷案件後，除了吃案，還要打焦土戰、互相抹泥巴，完看不出自我反省檢討，而他就是被鎖定上的對象，但他的性騷案件法院已經認證清白，民國109年也獲得社會局性騷擾防治委員會認定不成立，而且賴佳微接二連三的上訴都已經被駁回。

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羅廷瑋說，幾個月前，賴佳微在網路上公開對他做死亡恐嚇，宣稱只想殺羅廷瑋，他要請問賴清德，在面臨詐騙、性騷風波，綠營還有死亡恐嚇事件，難道為民進黨所默許，民進黨都沒有責任嗎？

國民黨台北市立委參選人羅智強則表示，性騷擾很可惡，吃案更可惡，打泥巴戰最可惡，羅廷瑋就是受害人。

羅智強說，雖然藍、綠、白都有性騷擾案，但白的、藍的敢吃案、包庇護航嗎？反觀民進黨不只發生性騷案，更包庇、吃案、打泥巴戰，羅廷瑋被民進黨拿來當成陪榜案例，但羅廷瑋的案件司法已經不起訴，可受各界公評，但民進黨卻仍要打泥巴戰，更來死亡恐嚇，民進黨轉移焦點無法掩蓋吃案的事實。

國民黨文傳會副主委林家興說，他要請問民進黨，像賴佳微這樣的人，可以被民進黨推薦當選好幾屆的議員，而且綠營me too風暴不斷，民進黨究竟何時才能重新振作，還只是才剛剛開始？

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