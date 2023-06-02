中市議員羅廷瑋挨告性騷不起訴 換他控告賴佳微違反跟騷法

中市議員、國民黨立委參選人羅廷瑋控告賴佳微違反跟騷法，賴事後收到這張告誡單。（賴佳微提供）

2023/06/02 20:37

〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕獲得國民黨提名參選中市立委第六選區（東南中西區）的中市議員羅廷瑋，2019年間於議事衝突之後，被民進黨前議員賴佳微控告性騷擾（不起訴），之後兩人屢起爭執，去年底白熱化，羅廷瑋到台中市警局三分局，以賴佳微常在臉書標記他，導致他心生畏懼等理由，告賴佳微恐嚇罪、違反跟蹤騷擾防制法，中市警局三分局還開一張「告誡單」給賴佳微，她氣得直呼「掌權者鑽法律漏洞濫訴，是最可惡的事」。

羅廷瑋今天告訴本報記者，賴佳微在臉書恐嚇他，且在網路上標記他，由於反覆且持續，讓他心生畏懼，因此在今年初提告賴佳微恐嚇及跟騷法，三分局發書面告誡給賴佳微，現在他在等法院判決。

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賴佳微則告訴記者，「被跟蹤騷擾的（人），反而被告跟蹤騷擾」，國民黨提名羅參選立委，「這樣只是在模糊公職所應該承擔的社會責任」，導致「只要是公職就可以任意妄為無視法律」的觀感。

至於中市警局三分局為何開「告誡單」給賴佳微？三分局說，跟騷法第三條，「違反其意願且與性或性別有關」，以「網際網路或其他設備，對特定人進行干擾」，就可能觸犯跟蹤騷擾防制法，該法第四條，若是經警方調查，有跟蹤騷擾行為的「犯罪嫌疑」，警察機關應「依職權」或「被害人之請求」，核發書面告誡予行為人（俗稱告誡單），警方依據上述兩項規定，開出「告誡單」給賴佳微。

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