網媒曝「喬選舉」音檔 羅廷瑋：協調社區發展協會理事長改選

羅廷瑋（中）說，那是協調社區發展協會理事長，願接受調查。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/25 20:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「菱傳媒」報導，拿到台中市第六選區立委參選人羅廷瑋協調兩個要參選社區發展協會理事長過程的錄音檔，其中羅廷瑋有說到，「你給個機會讓他選，他當選後每個月薪水2萬5給你」。對此，羅廷瑋回應，他只是協調，跟選里長無關，如果檢調願意調查，他也會提供證據給檢調，可以與錄音帶一切到法院調查。

「菱傳媒」報導，羅廷瑋在協調兩造雙方選某社區發展協會理事長，其中羅廷瑋說「啊，我想兩邊也不要說堅持不退這種話啦，啊現在就是要來喬了嘛，有什麼話直說，你讓我知道我才有辦法」、「你給個機會讓他選，他當選後每個月薪水2萬5給你」。對此，羅廷瑋說，他只是協調，是因為甲要選里長了，乙想要想選理事長，乙想，既然甲要想里長，可否讓乙選理事長，他只是協調而已。

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羅廷瑋說，這個協調是去年3月底的事，5月要改選理事長，這個喬選里長無關，只是對方既已想要選里長，想選理事長的乙便希望甲讓出來，自己只是協調的角色。

羅廷瑋說，傳出這錄音檔指控他違反選罷法，是不實指控且斷章取義，那個內容就是他去幫兩造做調解，結果公親變事主，外面斷章取義錄音擋內容，說他要花2萬5把人勸退選舉，最低工資都不到，其他細節鼓勵檢調來調查，如果檢調願意調查，他也會提供證據給檢調，證明他真的只是去做調解，看這個外傳的錄音檔是否真有不法，他會全力配合。

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