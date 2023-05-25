藍營內訌！羅廷瑋盼支持 李中：已建議黨提適合人選才能團結

國民黨東南區市議員李中表示，已建議黨要提名「合適的人」才能團結。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/25 12:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市第六選區立委選舉爆內訌！市議員羅廷瑋獲國民黨提名參選台中市第六選區立委，今天在市黨部召開記者會，中西區市議員張彥彤親自出席、東南區市議員林霈涵派助理表態，但另一位東南區市議員李中卻未出席，羅廷瑋呼籲李中給他一個機會；李中受訪表示，已向黨中央建議，要提適當的人才能團結。

對此，國民黨市黨部主委顏文正表示，羅廷瑋一定要先尋求李中支持，黨部也會進行協調。

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國民黨中市第6選區立委參選人市議員羅廷瑋今天宣布獲黨中央徵召提名，但今天出席的地方民派只有一直表態支持他的中西市議員張彥彤親自出席，而東南區市議員林霈涵雖表態支持他，但則派助理出席。

而一直未表示支持羅廷瑋的東南區的市議員李中不但從未表示支持羅廷瑋，今天也未出席，羅廷瑋表示，希望李中能給他一個機會，過去李中在選立委時，他跟張彥彤也全力支持李中，希望李中這次能支持他，團結國民黨。

對此，李中受訪表示，他本來就強調不會參選此次的立委選舉，此外，他也向黨中央建議，要提適當的人，才能團結。話意在言表，讓國民黨第六選區的選情充滿變數。

獲提名參選中市六選區立委的市議員羅廷瑋呼籲李中支持他。（記者蘇金鳳攝）

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