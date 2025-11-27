徐春鶯涉反滲透法、銀行法、詐欺 收押禁見

徐春鶯涉反滲透法、銀行法、詐欺 收押禁見2025/11/27 17:11 記者王定傳／台北報導
曾傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，驚傳昨因涉詐欺等案，被新北地檢署指揮調查局台中市調查處發動搜索約談，訊後依詐欺等罪嫌聲押禁見；新北地院下午5時許裁定徐涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。
徐春鶯出生於上海，曾在上海市虹口區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，後又調往上海市楊浦區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，初期曾任工會幹部，後轉任人事科科員與科長。
1993年，徐春鶯以中配身份，依親來台，2011年起，陸續擔任社團法人台灣新住民發展協會的常務理事、理事長，中國國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等工作。
2023年10月底，傳出徐春鶯將在2024立委選舉擔任台灣民眾黨的全國不分區立法委員候選人，且可能列在排名靠前的安全名單當中；徐因過去言行與個人擔任中華人民共和國國有企業幹部的經歷，引發議論。
