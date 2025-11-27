為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    徐春鶯涉反滲透法、銀行法、詐欺 收押禁見

    2025/11/27 17:11 記者王定傳／台北報導
    徐春鶯。（資料照）

    徐春鶯。（資料照）

    曾傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，驚傳昨因涉詐欺等案，被新北地檢署指揮調查局台中市調查處發動搜索約談，訊後依詐欺等罪嫌聲押禁見；新北地院下午5時許裁定徐涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

    徐春鶯出生於上海，曾在上海市虹口區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，後又調往上海市楊浦區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，初期曾任工會幹部，後轉任人事科科員與科長。

    1993年，徐春鶯以中配身份，依親來台，2011年起，陸續擔任社團法人台灣新住民發展協會的常務理事、理事長，中國國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等工作。

    2023年10月底，傳出徐春鶯將在2024立委選舉擔任台灣民眾黨的全國不分區立法委員候選人，且可能列在排名靠前的安全名單當中；徐因過去言行與個人擔任中華人民共和國國有企業幹部的經歷，引發議論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播