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    台中立委開戰！羅廷瑋嗆再傳謠言就告 江肇國譏自爆打預防針

    羅廷瑋宣佈自己獲提名，並強調地方若再傳對他不實的謠言將會提名。（記者蘇金鳳攝）

    羅廷瑋宣佈自己獲提名，並強調地方若再傳對他不實的謠言將會提名。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/25 12:49

    ［記者蘇金鳳／台中報導］國民黨台中市議員羅廷瑋今天（25日）上午在市黨部召開澄清記者會，宣布已獲提名參選台中市第6選區（中西東南區）立委，也強調，最近地方上出現有關他「桃色」、「酒駕」還有里長選舉涉及「搓湯圓」的謠言及影片，強調「不再忍耐」，再傳就訴諸法律；對此，民進黨提名的6選區立委參選人、市議員江肇國表示，從未看過參選人自己爆料自己，看來是「打預防針」，認為羅廷瑋應要有更多事證幫自己澄清。

    此外，國民黨中央黨部昨天宣布提名羅廷瑋參選第6選區立委，外界質疑羅廷瑋未登記，國民黨究竟是提名？還是徵召？國民黨台中市黨部主委顏文正表示，羅廷瑋已經「補登記」，繳了10萬元報名費，是由市黨部推薦、黨中央徵召。

    羅廷瑋今天在記者會中表示已獲黨提名徵召，他強調，但是最近卻因為有心人士到處散播他不實緋聞，說他「有小三」，跟「2位熟女一起住」，「放棄父親」，甚至是在選里長時，收了2萬5千元協調費，要某一方退選；他強調「這些都不是事實」。

    羅廷瑋表示，同住的2位熟女是他的媽媽跟阿姨，若說他棄養父親，但當他競選市議員時，穿上背心、跑得比他還勤的就是他父親，說他「有小三」，他是有3個小孩，第3個剛出生不久，妻子今天抱著孩子，只是孩子還太小不方便出面。

    至於說他在里長選舉「搓湯圓」，叫一方退選、還收了2萬5000元，羅廷瑋反問，2萬5000元比基本工資還低，他為何要如此做？他強調，是在協調，反而公親變事主，甚至懷疑自己被設局。

    羅廷瑋強調，他「不再忍」，未來只要有人再傳播並不實指控，他就要訴諸法律途徑，也要求民進黨不要推波助瀾。

    羅廷瑋的對手、民進黨參選人江肇國表示，獲得提名隔天就開記者會爆自己的料，「過去沒看過」，相關爭議在提名前就要說清楚，怎會提名之後自己爆料？他想問昨天國民黨中央提名記者會上，黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜是否知道？

    江肇國表示，這樣順序有點不對，應要先對選民說明清楚，才會有提名的問題，提名之後來講這些問題，看來是要打預防針，從記者會看並沒有具體事證來澄清，如此下去，民眾打大問號，他也驚訝，所有不該做的事都找到羅，但澄清要一定的證據力，但他看不到，未來選舉市民會來檢驗。

    民進黨提名第六選區立委參選人江肇國表示，從未看過有參選人自己爆料自己，認為是打預防針。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨提名第六選區立委參選人江肇國表示，從未看過有參選人自己爆料自己，認為是打預防針。（記者蘇金鳳攝）

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