傳民進黨將徵召雞排妹選中正萬華區立委 吳沛憶：我是最強人選

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐（左）不競選連任，選區議員吳沛憶表態想接棒，日前成立聯合服務處。 （資料照）

2023/05/24 16:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第五選區（中正、萬華）過去獲民進黨禮讓的現任無黨籍立委林昶佐宣布不參選，本月還和民進黨台北市議員吳沛憶成立聯合服務處，如今卻傳出民進黨中央打算徵召藝人「雞排妹」鄭家純投入該選區，對抗同選區的立委參選人于美人。吳沛憶今下午於台北市議會受訪強調自己是最強的人選，並做好選立委的準備，她也說雞排妹長期支持民進黨、是夥伴及戰友，但仍呼籲黨中央應要有道理才能夠服人。

吳沛憶表示，這段時間跟黨中央都有相關討論，主要討論中正、萬華如何決定推出最強人選，但她認為自己是最強的人選，並持續做中正、萬華立委選舉的準備，看到新聞確實也很震驚及驚訝，不過雞排妹臉書說跟黨中央仍在討論，目前自己也尚未收到黨中央的通知。

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吳沛憶指出，如果有機會正面向黨中央表達，她會盡力的表達，她對自己非常有信心，是民進黨在中正、萬華區最強的人選，她認為明年大選的目標，一定是整合本土力量的最大團結，還有進步力量及年輕力量最大的團結整合，只要符合這樣的人選，覺得都是好事。

吳沛憶說，雞排妹長期支持民進黨，很多議題方面理念相同，只要願意加入，都是夥伴，她也希望、呼籲她的支持者，不要用負面攻擊的方式，任何人只要願意支持本土進步的價值，甚至在選舉裡面，願意加入民進黨團隊的，都是戰友跟夥伴。

吳沛憶表示，萬華、中正區過去是民進黨的艱困選區，整體來說藍綠的版圖還是輸了一點，這幾年在地經營的議員都相當努力、認真的做地方經營，這也是她對自己有信心的原因。

吳沛憶強調，她在此區經營很久，在地方也有整合的能力，也已在準備明年大選，包括團隊、組織及相關文宣，她相信她能在半年內快速整合在地的支持，並拓展更多的年輕選票。

吳沛憶指出，這段時間跟黨中央都有很多討論，不過台北市的徵召程序還沒有進入正式最後的討論階段，所以她想都還在討論中，但應是近期就會有人選出來，相信這都是討論的名單，但最後確定的還是要經過一定的程序。

「我對自己非常有信心。」吳沛憶表示，她相信選舉階段考量會有很多的綜合因素，但是相信她長期在民進黨裡面算是幕僚世代，也相信在黨內，不管做任何決策都要有道理，無論做怎樣的決定，都要有道理才能夠服人，她相信黨中央最後的決策也會說出道理、說服大家。

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