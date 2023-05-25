參選起手式！吳崢、李正皓秀數據 攻侯友宜「行人地獄閻羅王」

立委參選人李正皓（左）、吳崢（右）參加民進黨中央黨部「揭開侯友宜施政真相、新北行人地獄」記者會，砲轟侯友宜。（記者劉信德攝）

2023/05/25 11:14

〔記者陳昀／台北報導〕甫獲民進黨提名參選新北市中和選區立委的吳崢、在永和選區「合作」的李正皓今（25）日展現起手式，到中央黨部偕發言人張志豪、卓冠廷開記者會，揭露新北市交通行人事故六都最高，公布逐年上升的事故件數、死亡人數、受傷人數統計，猛轟攻國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜市政管不好、還想管國政；李正皓更酸侯友宜是「行人地獄的閻羅王」。

張志豪指出，行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費，但新北市申請數掛零，可見侯友宜的城市治理就是「口號喊得震天響，實際作為全空想」，從近幾年民調來看，侯市長不管是在公安、治安或最基本的道安，各項評比逐年下降，讓新北市民很不安。

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吳崢指出，「道路交通事故」統計，新北市在侯友宜主政下，從2018年起事故件數、死亡人數、受傷人數統計都逐年增加事故件數從3.4萬件增加到4.5萬件、死亡人數從248人提高到305人、受傷人數更從4.6萬人增加到6.1萬人，今年1至2月，新北市交通事故件數更超過7500件，僅次台中、桃園，位居全國第3，國民黨執政縣市簡直互相比爛，這種成績怎麼敢選總統？

李正皓也提出，新北市交通行人事故六都第一，去年行人交通事故的30日內死傷人數為2900多人，全國最多，今年1至2月也超過500人，依然是六都第一，高齡行人也是六都最不安全，希望國民黨對手、立委林德福一起監督侯友宜。

李正皓表示，以新北市府狡猾的程度，一定會說是因為新北市人口基數比較大，但好的城市請「自己跟自己比」，新北市交通事故從事故件數、死亡人數、受傷人數，均增加20％至30%不等，唯一可能的解釋是過去侯友宜專心市政、前2年想「跑」了就導致各項數據飆升，每個百分點背後都是一條人命，新北市是行人地獄，侯友宜是「行人地獄的閻羅王」。

最後，卓冠廷指出，新北市在侯友宜主政下，不重視一般大眾的用路安全，連「孩童回家的路」也被視而不見，行政院過去核定的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」中，內政部盤點新北市共53間學校有需求，卻一間都沒有提報，可見侯友宜根本無心市政，甚至把新北市民的生命視為無物。

吳崢被問及選戰策略時說，他的對手來自前國民黨立委張慶忠家族，地產、財產都很豐富，中和是很多年輕人居住打拚的地方，他能夠理解年輕世代租屋、通勤等生活上的問題，未來將強調自己的特質及跟對手的差異，同時請益在地議員，並與李正皓推出雙和共同政見。

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