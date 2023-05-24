再提名5個立委選區 朱立倫：民進黨別想用詐團的錢騙選票

國民黨今天提名的5位年輕、專業、優秀的候選人，年紀平均40歲，黨主席朱立倫表示，都是在地方深耕多年並擔任地方公職的優秀人員。（資料照）

2023/05/24 14:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日再通過提名5位立委參選人，該黨主席朱立倫致詞表示，相較民進黨立委被詐騙集團包養，國民黨今天提名的5位年輕、專業、優秀的候選人，年紀平均40歲，都是在地方深耕多年並擔任地方公職的優秀人員，形象清晰、專業，國民黨會讓愈來愈多的年輕世代加入並成為藍軍戰將。

朱立倫表示，政府存在的目的是保障民眾安全，但最近詐騙集團橫行，情況非常嚴重，讓人更驚訝的是，詐騙集團與院長、署長、立委有嚴重的關係，民進黨立委成為詐騙集團包養的對象，這是民主政治的恥辱，但民進黨主席賴清德至今卻沒有明確的聲明，國民黨不但要予以譴責，更要求執政當局清查民進黨高層人物與民代，究竟與詐騙集團有何牽扯，民進黨也不要想再用詐騙集團的鈔票，欺騙台灣民眾的選票。

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國民黨今日提名的5個立委選區分別為新北市第8選區（張智倫）、宜蘭縣（黃琤婷）、台中市第6選區（羅廷瑋）、高雄市第7選區（鍾易仲）以及苗栗縣第2選區（邱鎮軍），國民黨中央並安排該黨總統參選人、新北市長侯友宜到場一起幫立委參選人造勢。

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