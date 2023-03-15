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    不滿國民黨選策會成員名單 鍾沛君怒辭文傳會副主委

    台北市議員鍾沛君在臉書宣布辭去國民黨文傳會副主委，她說，今天看到國民黨提出的「中央選戰策略會報」成員，不能不站出來發聲。（取自鍾沛君臉書）

    台北市議員鍾沛君在臉書宣布辭去國民黨文傳會副主委，她說，今天看到國民黨提出的「中央選戰策略會報」成員，不能不站出來發聲。（取自鍾沛君臉書）

    2023/03/15 20:01

    〔記者楊心慧、施曉光／台北報導〕因應2024選舉，國民黨中常會今天（15日）通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，但名單引起不滿，有意角逐立委的國民黨文傳會副主委、台北市議員鍾沛君在臉書宣布辭去國民黨文傳會副主委職務，點名曾賄選被判刑定讞的李全教、有炒股入獄前科的立委傅崐萁竟在名單內，應給有意角逐提名的同志們交代。

    國民黨呼籲黨內團結 2024一步一腳印

    對此，國民黨今晚呼籲黨內共同團結，2024一步一腳印，穩住選戰節奏，未來一定會提出各區最好的人選，贏得民眾認同，共同下架民進黨才是最重要的目標。

    國民黨「中央選戰策略會報」由國民黨祕書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，總共10人。

    鍾沛君發文說，去年選戰，她的主軸是革新，不只監督市政要革新，做為從政黨員，她承諾推動黨務革新，但今天看到國民黨提出的「中央選戰策略會報」成員，她不能不站出來發聲。

    鍾沛君指出，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被起訴，國民黨民代砲轟民進黨黑金，主席卻提名同樣賄選被判刑定讞的李全教進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名，國民黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？

    鍾沛君說，傅崐萁姑且不論炒股入獄前科，自己參與提名，自己角逐提名，大剌剌地「球員兼裁判」，試問公平性何在？去年傅在廣播節目中公開針對國民黨桃園市長與台南市長提名，發表「民調不是唯一考量」的說法，近期又有所謂「親朱人士」、「黨內人士」，或者「知情人士」，頻頻放話「大局條款」、「戰力值」等初選機制。

    鍾沛君喊話，試問黨中央何時要調查，是否能釐清，給有意角逐提名的同志們一個交代？如今的選策會報，包括召集人，祕書長黃健庭在內共10人，清一色60歲以上，還有3位年逾70歲，平均年齡68.2歲。

    「我自知人微言輕，但若有話不說，就愧對革新黨務職志與承諾。」鍾沛君反問，黨中央真的要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定國民黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來？更遑論從國民黨以外的視角，年輕人，非藍選民又會如何看待國民黨。

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