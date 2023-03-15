見國民黨選策會名單心涼了一半 徐巧芯嘆：我爸不是蔣孝嚴

徐巧芯說，看到「中央選戰策略會報」名單後心涼了一半，認為自己沒機會出線了。（資料照）

2023/03/15 20:25

〔記者楊心慧／台北報導〕因應2024選舉，國民黨中常會今天（15日）通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，名單引起不滿。台北市議員徐巧芯批評，看到名單後心涼了一半，認為自己沒機會出線，她甚至說，爸爸就不是蔣孝嚴（台北市長蔣萬安父親），在這個黨沒家世背景，也無人撐腰，再怎麼努力都沒用。

國民黨「中央選戰策略會報」由國民黨祕書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，總共10人。

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徐巧芯今天上節目時說，看到名單後，心裡涼了一半，台北應該是立委曾銘宗與傅崐萁決定，但她在傅崐萁選中常委時曾檢舉過他，結果還被黨中央公開名字，如今觀看這份「中央選戰策略會報」名單，自己應該沒有機會選立委，雖然黨內說會先協調，但協調的對象會是誰？顯然不會有人重視她的意見。

徐巧芯還酸說，難怪新北市長侯友宜不想表態，因為不知道黨內到底是誰在操盤，看到名單卻發現都是一個個要害他的，先出來不就是先倒楣，看到名單後，完全能懂侯友宜的心情。

「這個政黨一點都不重視年輕人，這個決定已經代表了國民黨的價值，展現了對年輕人的態度。」徐巧芯哽咽地說，作為一個沒有背景的年輕人在黨內十分痛苦，當時前立委羅淑蕾和蔣萬安在進行立委初選時，有這些有的沒的制度嗎？

徐巧芯也酸：「我爸看起來像蔣孝嚴嗎？在這個黨裡沒家世背景、沒人撐腰，怎麼努力都沒用。」

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