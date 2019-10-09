中市議會昔日爆性騷擾風波 今日再傳「暗戀」事件

2019-10-09 15:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會定期會今日開議又爆議員推擠衝突，民進黨議員賴佳微之前曾指控國民黨議員羅廷瑋在推擠時對她性騷擾，今日又表示，羅廷瑋不但搶走民進黨的抗議看板，還不停在她旁邊「晃來晃去」，好像「暗戀」她。羅廷瑋當場抗議表示，這麼說太過分了，「我已經結婚了，拜託放我一馬」。

賴佳微與羅廷瑋之間不斷結下樑子，兩人曾互嗆對方「阿姨」、「小孩子」，4月底又因質詢時互相推擠，賴佳微指羅廷瑋「下半身緊貼著她」，對她性騷擾。羅當時回說：「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣。」讓賴佳微淚灑議場。

市議會今天因民進黨議員杯葛議程，要求市長盧秀燕先為空污嚴重道歉，再進行施政報告，國民黨議員也採取反擊動作，雙方舉著看板互相推擠。

國民黨議員張廖乃綸表示，她和黃健豪被民進黨議員用力推，差點跌倒，要求議會調錄影帶，並送紀律委員會。

賴佳微則為民進黨抱屈，她說，每次推擠都是民進黨議員先站上去，都是國民黨議員推擠、挑釁，甚至碰觸民進黨議員，羅廷瑋今天不但搶走民進黨的抗議看板，還不停在她旁邊「晃來晃去」，好像「暗戀」她一樣。

羅廷瑋回嗆說，太過分了，「我已經結婚了，有2個小孩，老婆和小孩正在樓上的研究室，卻說我暗戀妳」，士可殺不可辱，「拜託放我一馬」。

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