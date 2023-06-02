「我好想陪她玩」羅廷瑋挨告性騷不起訴 賴佳微再轟「電車痴漢」

錄影畫面顯示，賴佳微（圖中）手舉字牌，羅廷瑋（圖右）語出「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近」。（記者張瑞楨翻攝自賴佳微臉書）

2023/06/02 13:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕獲得國民黨提名參選中市立委第六選區（東南中西區）的中市議員羅廷瑋，今天（2日）清晨，於臉書中貼出台中地檢署不起訴書，指控「選舉來了，網軍也就跟著來了」，他性騷擾賴佳微（前民進黨中市議員）之說是無中生有，「我將保留追訴權不再隱忍」，對此，賴佳微也有話要說，她強調，羅廷瑋口出「妳越講我越要靠近」、「我好想陪她玩」，具有「性意味的肢體與言語騷擾動作」，「利用抗議或人群集中時偷偷的貼上來！這樣的行為不正是公車色狼、電車痴漢的動作？」

羅廷瑋於臉書指出，2019年花博專案時，民進黨議員「為了炒作新聞，他們上去想推擠盧秀燕市長。當時的新聞影片與照片皆可清楚看到，我在議會攻防保護市長時，與民進黨賴前議員有保持一段距離，但為了博媒體版面，賴前議員高喊我性騷擾她」、「甚至批評我經過議會樓梯間讓她二次傷害」，「又到了2021年陳時中來台中出席活動，我到場要擠進人潮時，賴前議員再次指控我性騷擾她」，中檢偵查後，「終於還給我一個清白！」「小羅相信公道自在人心，更相信人民的心中都有一把尺，台中市民會唾棄這樣的抹黑選舉風氣」。

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對此，賴佳微說明整個過程，2019年4月花博專案衝突之後，向台中地檢署控告羅廷瑋性騷擾，並聲請檢察官傳喚在場議員、目擊的記者，但檢察官不同意，理由是雙方都傳喚各自陣營的證人，導致陷入各說各話局面，之後裁定不起訴，賴佳微提出再議，並檢附同年10月的中火議題衝突的畫面，台中高分檢未開庭即駁回。

賴佳微說，至於同年10月9日中火與空氣污染議題，她手持牌子，在議場抗議時，羅廷瑋與同黨議員黃健豪（獲得國民黨提名參選中市第五選區、北屯與北區立委），兩人靠近她，羅廷瑋還語出「我好想陪她玩喔。要我陪妳（賴佳微）嗎？妳越講我就越要靠近」。

賴佳微事後向台中市政府社會局提起性騷擾調查，由台中市家庭暴力及性侵害防治中心受理，但認定羅廷瑋性騷擾不成立，賴提起申訴，但因疫情而不了了之。

賴佳微強調，羅廷瑋口出「妳越講我越要靠近」、「我好想陪她玩」，具有「性意味的肢體與言語騷擾動作」，至於2021年前衛生福利部長陳時中到台中市北區（台中一中商圈），羅廷瑋為何硬要「側身」擠到她身旁？「那麼多位置不站，為什麼每次都是他主動靠近、貼身賴佳微？」「請問有哪一次是賴佳微自己主動往他身旁靠近？」

賴佳微說，為了避免羅廷瑋近身，她的助理都要隨身帶秘錄器，「連上廁所都不敢自己一個人前往！」「這樣的長期職場騷擾氛圍正是台中市議員本身帶頭執行，羅廷瑋怎麼好意思說自己什麼都沒做？」

賴佳微強調，羅廷瑋在中市議會議事堂的「阿姨，我沒有吃那麼辣」，到後來「要我陪妳嗎？」、「妳越講我越要靠近」，每次都是利用抗議或人群集中時偷偷貼上來，「這樣的行為不正是公車色狼、電車痴漢的動作？」「有證據的事實羅廷瑋都可以說是網軍！謊言說好說滿」。

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