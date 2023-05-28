王滬寧欲會台媒高層介選碰壁 陳建仁：堅守新聞專業不淪統戰工具

陳建仁今日到新北市跑行程。（記者黃子暘攝）

2023/05/28 11:34

〔記者黃子暘／新北報導〕中國對台統戰動作頻頻，「第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案」曝光，指中國全國政協主席王滬寧原訂5月25日出席「兩岸媒體人北京峰會」與多名台媒高層會面，結果碰壁，王滬寧「震怒」。行政院長陳建仁今（28）日受訪，表示由此可見，台灣媒體實際上都能夠堅持新聞自由和專業，不會成為中共惡質打壓、統戰的工具。

陳建仁呼籲，中國應正視台灣追求自由民主發展的決心，勿用惡質手段干擾台灣自由發展、社會安定，兩岸之間本來就應該秉持著「和平對等」與「民主對話」的基本原則，來促進更健康有序的交流。他說，交流過程中，希望中國不要透過任何惡質操作來干擾台灣的和平穩定。

請繼續往下閱讀...

媒體追問，外交部長吳釗燮說「2027中共恐怕對台動武」，而民進黨總統參選人賴清德日前駁斥「選擇民進黨會引發戰爭」，說法是否衝突？陳建仁說，台海的和平穩定是全球共識，也是全球發展基礎，兩岸和平發展是朝野黨團應該要共同努力的責任，也是兩岸共同責任，更是區域國家以及全球民主國家，大家共同的期待。

陳建仁指出，因此他希望能夠持續和平對話，藉由對等對話來解決雙方分歧，並促進台海和平、穩定和繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法