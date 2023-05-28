祭警消加給又赴新北跑行程搶票？ 陳建仁：中央地方合作不為選舉

陳建仁今日到新北市林口區出席國道工程祈福動土典禮。（記者黃子暘攝）

2023/05/28 11:20

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長陳建仁今（28）日到新北市出席國道工程祈福動土典禮，新北市長侯友宜則在屏東跑競選行程，未出席相陪，陳建仁受訪時表示，政府建設需要中央跟地方一起合作，不是為了誰的選票或選舉，而是為了國家的長期發展和未來的永續。他表示，希望中央地方可以繼續密切合作，使地方發展更好，台灣夠更堅韌、更溫暖。

媒體追問，日前宣布警勤加給提升，昨（27）日透露消防等專業加給也會提高，今日又到新北市跑行程，民進黨是否有搶攻侯友宜的警消選票意味？

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陳建仁表示，警察、消防與相關單位專業同仁多年來堅守掃黑、打詐、緝毒、肅槍、防疫第一線，確保國人身家安全，警勤加給在28年來未調整，因此內政部首先提出增加為10%的建議，但是鑒於警察同仁辛勞，因此提高為15%，在警察照顧國人的安全時，政府也應該加倍照顧警察的辛勞。

im.B詐騙案持續滾雪球，有媒體報導指行政院副院長鄭文燦曾出席在押主嫌曾國緯公司春酒，鄭指二人無往來，專案小組卻掌握了曾請託鄭提拔警界友人的資料。陳建仁對此駁斥，表示鄭一再對外解釋，如此抹黑絕非事實，他希望特定媒體與特定人士，不要再持續無中生有、捕風捉影。

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