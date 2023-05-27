排黑條款三讀 陳建仁︰民選公職條件需更好

行政院院長陳建仁昨出席「綠色化學 共創永續 聯合頒獎典禮暨成果發表會」。（記者陳奕全攝）

2023/05/27 05:30

〔記者楊媛婷、陳政宇、林欣漢／台北報導〕在野黨批選罷法的「排黑條款」離譜，是執行民進黨主席賴清德的意志，行政院長陳建仁昨強調，是因民選公職人員會監督制衡行政部門的運作，需要有值得信賴的資格跟條件，因此需要有相應的修法，讓台灣民主運作更上層樓。

立院昨表決「公職人員選罷法修正草案」、「總統副總統選罷法修正草案」，通過曾犯黑金槍毒與國安相關法規被判決有罪確定者，終身不得參選。

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有綠委認為違反比例原則

民進黨團在院會前召開黨團會議時，有黨籍立委對部分條文嚴苛表達異議，認為違反比例原則與無罪推定，黨團為此進行表決，仍達成「一致投票」共識。民進黨團總召柯建銘強調，主席賴清德對「黑金槍毒」的立場非常堅持，這是一個改革，而改革是沒有後退的。

柯建銘︰改革沒有後退的

國民黨團昨也舉行黨團會議會商，黨團總召曾銘宗表示，國民黨一致認同在院版基礎上，增列刑法加重詐欺罪、曾犯性侵害犯罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人，緩刑亦同，盼遏止近年詐欺盛行的歪風。不過，在院會表決時，提案遭到否決。

邱顯智批大開民主倒車

三讀通過修法後，時代力量立委邱顯智批評，政院版本非常荒唐，大開民主倒車，排黑條款中的毒品、槍砲等條例，有不少罪名相當輕微，例如種植大麻可能只會被判緩刑，但卻連里長、村長都終身不得參選，真的非常離譜。

民眾黨立委張其祿表示，清廉政治是社會的期待與目標，修法是否有無限上綱，不符合比例原則，甚至剝奪更生人權益等問題，執法機關應及早因應。

陳建仁昨出席環保署活動時受訪表示，台灣經過多次民主選舉的洗禮，民主制度運作愈趨成熟，對候選人的要求愈來愈高，尤其民選公職人員須監督制衡行政部門的運作，需有更好的資格與名譽，因此提出修法。

他強調，絕不容許有黑金背景候選人，讓台灣民主運作更上層樓。

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