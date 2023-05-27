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    兩岸媒體人峰會方案曝光 介選2024碰壁、王滬寧震怒

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    2023/05/27 19:45

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    兩岸媒體峰會名單曝光 王定宇：中共明目張膽介入台灣選舉

    〔記者鍾麗華／台北報導〕面對2024年台灣總統大選，中國介選動作不斷，根據曝光的「第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案」，中國全國政協主席王滬寧原訂5月25日在政協禮堂與台媒高層會面，並發表講話，不過，台媒出席意願不高，遂更改計畫，但王滬寧仍見不到台媒高層，對此相當震怒，主辦的中國國台辦也顏面無光，因此現在全力動員台灣各界，參加下月中舉辦的「海峽論壇」，力求挽回。

    根據國台辦規劃的方案，「兩岸媒體人北京峰會」原訂於5月24日至27日舉辦，邀請包括30名台灣主要媒體高層出席。王滬寧不僅將親自出席，還下達三項重要任務，一是為「兩制台灣方案」的「民主協商元年」創造氛圍；二是緊扣「戰爭與和平的選擇」論述，設定台灣輿論主軸；第三，則是藉此媒體聚集的場合，唱好中國經濟，以吸引台商再赴中國投資。

    據了解，不少台媒高層考量明年總統大選，加上4年前，時任政協主席汪洋大談實現「和平統一、一國兩制」，台媒高層乖乖「聽訓」長達8分鐘的畫面曝光後，引發台灣民眾譁然，因擔心再度成為中國統戰樣版，台媒高層此次興趣缺缺。國台辦被迫變更計畫，讓「兩岸媒體人峰會」與「中華文化峰會」合併舉行，但仍請不到足夠的台媒高層撐場，最後辦不下去。

    中方最後只在5月29日至6月2日舉辦「兩岸融媒體行銷」活動，邀請台灣中小型媒體、地方廣播電台及新成立網媒等參加，規模縮小成為地方媒體行銷活動。知情人士透露，中方為兩岸媒體人峰會籌劃多時，卻「二度」碰壁，相當沒面子，王滬寧因此震怒。而下月18日舉行的「海峽論壇」，是王上任後首次舉辦，為維持慣例順利出席，王也下令加大力道動員台灣各階層團體參加，企圖營造踴躍參與場面 。

    這名人士也說，中國透過台灣媒體介選，是借民主打民主，舊技重施，只是這次沒成功，而台媒只是中國統戰的一環，據了解，在台灣大選年前，中方不僅砸大錢擴大舉辦「海峽論壇」，今年上半年已頻密邀訪台灣各界人士訪中，各政黨、地方人士、各類團體、宮廟等邀約，也排到下半年，中國目的就是介選。

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

    第5屆兩岸媒體人北京峰會工作方案。（記者鍾麗華翻攝）

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