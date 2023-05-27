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    兩岸媒體峰會名單曝光 王定宇：中共明目張膽介入台灣選舉

    王定宇指出，中共明目張膽介入台灣民主選舉，呼籲相關單位清查金流和假錯訊息的法律責任。（資料照）

    王定宇指出，中共明目張膽介入台灣民主選舉，呼籲相關單位清查金流和假錯訊息的法律責任。（資料照）

    2023/05/27 18:32

    〔記者陳政宇／台北報導〕中共全國政協主辦「兩岸媒體人北京峰會」，孰料台灣媒體出席意願不高，活動被迫二度延期，中共設定的「一國兩制民主協商元年」形同破功。民進黨立委王定宇今（27）日揭露獲邀與會的台灣媒體名單，並指出中共明目張膽介入台灣民主選舉，呼籲清查相關金流和假錯訊息的法律責任。

    「中共促統滅台元年破功」，王定宇透過臉書表示，在中共高層宣示疫後啟動兩岸「大交流」的方針下，加上台灣展開2024總統選戰，中國全國政協主席王滬寧將今年設定為「一國兩制」的「民主協商元年」，準備舉辦大規模兩岸「共融」活動，企圖像過去一樣，邀請台灣媒體高層到中國參加兩岸傳媒峰會。

    王定宇說，前屆（2019年）還有很多叫得出名字的媒體去，結果這次除了協辦的旺中集團跟少少幾家外，幾乎在台灣有影響力的媒體都不願派人了。

    關於本次活動設定目的，王定宇評估，一是弱化台灣主權：為「一國兩制台灣方案」的「民主協商元年」創造氛圍；二是介入影響台灣大選：緊扣「戰爭與和平的選擇」論述，設定台灣輿論主軸；三是圖謀台灣的資金和技術：藉此媒體聚集的場合，唱好中國經濟，以吸引台商再赴中國投資。沒想到王滬寧的「美夢」變成「空想」，因受邀台灣媒體反應冷淡而破滅。

    他進一步揭露承辦方的工作文件，顯示主辦單位邀請的台灣媒體中，除了協辦的旺中集團，同意出席的媒體高層僅有中評社、國民黨黨營中華日報、台灣廣播公司等，TVBS則由威盛集團副總裁徐濤代表與會；其他台灣獲邀媒體，派出代表則大多未達副總編輯以上層級，也不宜安排發言。

    王定宇說，在「兩岸媒體峰會」兩度延期又告吹之後，中共只好再次縮小規模，於本月底舉行「兩岸融媒體行銷活動」，改邀地方電台、小型網路媒體負責人參加，於5月29日到6月2日舉行。

    對此，他提醒，台灣應該注意，這是中共黨政軍統戰吞台活動，一起主辦的旺中集團是否有法律問題；中共明目張膽介入台灣民主選舉，台灣哪個政黨的競選主軸與其相符，是碰巧或是默契？此外，地方電台、小型網路自媒體配合中共統戰亂台，金流和假錯訊息的法律責任，應該清查。

    他並指出，台灣幾家知名統媒為何今年不若以往熱絡迎合中共要求，是害怕被台灣社會唾棄，或是中國經濟影響力下降，或是有其他因素，應該要再持續觀察。

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