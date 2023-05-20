「六四」34週年將辦紀念晚會 民團盼各政黨候選人表態

今年是「六四」天安門事件34週年，民間團體今天宣布當天將在中正紀念堂民主大道舉辦紀念晚會，華人民主書院協會理事長曾建元表示，「六四」活動是很重要的場合，各政黨候選人應該有所表態。 （華人民主書院提供）

2023/05/20 15:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是「六四」天安門事件34週年，民間團體今天宣布當天將在中正紀念堂民主大道舉辦紀念晚會，華人民主書院協會理事長曾建元表示，明年台灣將舉行總統大選，這不是一場單純的選舉，而是民主與專制的對抗，台灣要展現堅守民主價值，「六四」活動是很重要的場合，各政黨候選人應該有所表態。

包括民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟及華人民主書院協會等多個民間團體今舉行「威權擴張捍民主 凝聚星火撐自由」「六四」34週年紀念晚會暨當代民主藝術展記者會，宣布6月4日當天將在中正紀念堂民主大道舉行活動。

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曾建元指出，中共在六四事件後從未改變過專制獨裁的路線，一直在鎮壓中國國內的民主和公民社會，一方面試圖不斷用洗腦等方式來消滅人們心中對六四的記憶。舉辦六四象徵台灣在民主化之後，對於國際社會和自由世界的一種責任，這不單純是一個兩岸或是中國國內的問題。

曾建元說，台北的六四晚會是民主對抗威權擴張的陣地；中正紀念堂過去是台灣的威權符號，但30多年前，也就是六四隔年，台灣發生野百合學運，因此這裡也成為台灣民主的地標，別具意義。

曾建元強調，明年是台灣的總統大選，各政黨都有候選人參與，目前台灣正在戰爭威脅下，他相信今年六四活動當天，中共軍機也一定會灰色侵犯台海空域。希望各政黨的總統候選人能夠來到現場參與紀念活動或表態對六四的立場。

曾建元認為，明年的總統大選不僅是選舉一個新總統，也非戰爭與和平的選擇，而是專制與民主的對決，關乎中華民國的國運，他希望台灣能夠在新總統的帶領下，繼續在民主的道路上前進。

主辦單位表示，6月4日當天活動，包括上午開放民眾進行追悼、獻花。下午2點則有民主市集，由公民團體與學生團體在場進行議題倡議，6時40分舉辦「六四」晚會。希望藉此活動呼籲民眾以及全球共同關注中國侵犯人權的惡行，當晚8點零9分進行64秒的哀悼儀式，並有燭光排字活動。

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