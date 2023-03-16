蔣萬安推「都更五箭」新政策 議員爆疑似出現都更蟑螂

耿葳近日收到3件民眾詢問都更的問題，內容竟是出現「都更推動師」以話術向民眾遊說要求簽下同意書，甚至假藉北市都市更新處名義舉辦說明會。（台北市議員耿葳提供）

2023/03/16 16:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市超過30年以上的老舊建物有64萬戶，台北市長蔣萬安上週宣布「都更五箭」新政策，降低申請門檻，台北市議員耿葳近日收到3件民眾詢問都更的問題，竟是「都更推動師」以話術向民眾遊說要求簽下同意書，甚至假藉北市都市更新處名義舉辦說明會，此舉讓造成民眾困擾，更可能讓民眾誤入陷阱，損失自身權益。

「蔣市長，都更蟑螂準備大舉入侵了，您知道嗎？」耿葳表示，近期收到3件民眾詢問都更的問題，指有出現不明人士出示「都更推動師」的證件，並說要召開都更說明會，簡報還將台北市都市更新處列名，並以話術誘導居民簽下都更同意書，居民若有疑慮不簽，對方則會挨家挨戶的遊說，造成居民困擾。

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經耿葳調查發現，更新處並沒有委託任何單位或建商自行辦理都更說明會，北市都更說明會都要向更新處申請，如今身分不明的「都更推動師」假藉北市更新處名義舉辦說明會，讓居民誤以為是市府委託辦理，為避免民眾誤入陷阱，應揪出害蟲保障居民權益。

台北市都更處表示，經查明該名人士屬新北市都市更新推動人員，已與該名人士明確告知務必不能以不實訊息散播予民眾，提醒民眾在簽都更合建契約書及同意書前，應瞭解自身權益，並審慎衡酌。

北市都更處指出，台北市舉辦的法令說明會，需由社區聯署15人以上向更新處申請，更新處會派專業人士至地方詳細說明都更法令、流程及自組更新會等疑義。

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