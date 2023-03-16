拜會蔡英文 美眾院撥款委員會國防小組：加強台美更緊密合作

美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert，見圖）訪問團訪台。（美聯社檔案照）

2023/03/16 14:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」時重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。並期待台美關係更緊密，雙方在各領域合作大步向前邁進。克維特主席表示，他們期待就區域安全、貿易、投資及其他雙方共同關注的領域進行討論。這次來訪是為了促進此區域和平與繁榮，並進一步加強台美關係。

蔡英文表示，這次是克維特議員繼1995年訪台後，率領跨黨派議員再次來訪；凱斯（Ed Case）及柯爾（Tom Cole）議員也曾來過台灣；其他議員都是第一次訪台。她要代表台灣人民歡迎老朋友和新朋友來訪。

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總統指出，眾議院撥款委員會掌管美國政府的經費運用。對美國國防政策及資源配置，都具有關鍵影響力。在美國國會即將啟動下一年度預算工作之際，議員們的來訪，充分展現出對台灣安全及台美關係的重視。

蔡英文提到，近年，國際情勢出現許多變化，我們也面臨威權主義持續擴張威脅。台灣位處在民主防線最前緣，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全以及維持區域和平穩定。

總統說，去年底，我們以強化全民國防、提升整體防衛韌性為戰略目標，提出兵力結構調整方案。將從明年開始，恢復一年期義務役，同時增強各項訓練量能。

她重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。

蔡英文感謝美國國會不分黨派堅定地支持台灣。像是在2023會計年度的《國防授權法》以及《綜合撥款法》，就納入了多項強化區域安全合作以及支持台灣的安全倡議。接下來，她期待台灣和美國除了持續加強軍事交流，也能不斷提升經貿關係。

總統提到，貿易方面，在美國國會的支持下，「台美21世界貿易倡議」已經在今年1月完成第二輪談判。希望台灣和美國針對貿易便捷化、勞工權利以及數位貿易等領域，達到高標準的協議，希望此協議成為洽簽全面雙邊貿易協定的基礎。

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