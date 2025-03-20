陳柏諺勒斃馬國女大生認罪稱「我愛她」 更一審認定自首輕判18年10月

男子陳柏諺涉勒斃馬國女大生，一、二審均判無期徒刑，高院更一審時當庭稱「我愛她」、請求給予自新機會，更一審認定符合自首減刑規定，且具悔意，今改判18年10月。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/03/20 10:04

〔記者楊國文／台北報導〕我國籍男子陳柏諺被控掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，檢方建請判陳死刑，但士林地院認定陳男而是索討10萬元殺害蔡女，依殺人罪判無期徒刑，檢方上訴建請判死刑，高等法院審理時，陳男改口認罪，請求輕判及和家屬和解被拒，仍判無期徒刑；經最高法院撤銷發回，高院更一審時，陳當庭對死者示愛稱「我愛她」、「我很想她」，請求給他自新機會，更一審認定陳符合自首，且具悔意，今輕判18年10月。可上訴。

陳柏諺聆判後掩不住笑意，雙手合十數度向合議庭三位法官道謝。陳庭後被還押時，面對媒體問他「對判決滿意嗎」、「是否要上訴」等問題，低調未回應。

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檢警調查，陳柏諺追蹤馬國女大生蔡女Instagram且密切聯繫，前年10月13日上午10時許，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求返還先前轉帳給她的9萬9999元；陳遭拒後發怒，單手持玩偶抱枕悶住蔡女的眼睛，另一手掐住蔡的脖子，見蔡已無法言語，仍不肯鬆手，最終導致蔡死亡。

陳男返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方赴租屋處，見躺在床上的陳男身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺人了」，全案曝光，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴陳男。

士林地院審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託，將她殺害，且兩人是「謀為同死」，請求免刑。

士院審理認為，蔡女對未來仍有規劃，也期待學習、接觸新事物，而且蔡女沒寫下任何遺書、自殺計畫等足以顯示有輕生念頭的跡證，加上陳男到案後數度稱「為了取回9萬9999元被拒，才結束蔡女性命」，認定陳是為錢勒斃蔡女。

士院認定陳男自首並非出於真心悔悟，不應減刑，依殺人罪量處無期徒刑。陳男、檢方均不服，僅就量刑部份上訴。

高院提訊在押的陳男審理時，陳當庭改口坦承是為了討回9萬9999元而殺害蔡女，而且是「故意殺人」，但哽咽稱「我很後悔」，他應符合自首，請求輕判15年減刑，並請求法官居中調解和家屬和解。

不過，檢方仍建請判處死刑；蔡女父母透過委任律師稱，沒有意願和解，建請判陳死刑。

高院審理認為，陳男直到一審判決後案情明朗，上訴高院後才認罪，還稱對被害家屬的賠償由「被告家屬籌措」，一廂情願書寫佛經表示迴向，只是為求取較輕刑責所為，並非真誠悔悟。

高院考量陳男是自首，因金錢糾紛而臨時起意掐死女大生，犯罪情狀未達「情節最重大之罪」，判無期徒刑。

檢方上訴後，經最高法院撤銷發回，高院更一審審理時，陳男當庭對陳女示愛稱「我很愛她」、「很想她」，請求法官給他自新機會，蔡女父母透過律師請求判陳男死刑。

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