京華城案北院今首審理！柯文哲等4被告出庭 是否延押今辯分明

柯文哲等人涉京華城案，北院今天全日開庭。（本報合成）

2025/03/20 09:52

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，今天全日開庭，上午提訊威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，除繼續未完的準備程序，也將聆聽檢辯對是否延押的意見。

另，下午則將提訊柯文哲、眾望基金會董事長李文宗，由於4人羈押期限將於4月1日屆滿，庭訊攻防重點除了是否繼續延押，而柯文哲於完整閱卷後的首次準備庭，關於犯罪事實層面他將如何回擊檢方，也備受關注。

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沈慶京的首次準備庭11日召開，由於檢、辯運用大量時間爭論偵查期間的爭議，沈的律師團的無罪論述長達1小時，致未及討論是否延押，法官今特加開一庭，除要整理不爭執事項，也要聽取兩造對延押的意見。

應曉薇則於3月4日開第1次準備庭，她否認收賄，不能因沈慶京捐款給華夏關懷等個5協會，就認定她收賄，她沒施壓市府官員、要求罰站，也沒指示助理吳順民關說，也否認曾帶著邊走邊吃著花生米的沈慶京去北市府找時任台北市副市長彭振聲，她強調沒有收賄一毛錢用以支付留學英國的一對女兒的學費。她表定上午11時開庭。

李文宗將於下午2時30分第二次提訊到庭，繼續1月23日未完的準備程序，1月他首次開庭時全盤否認犯罪。

緊接在李文宗之後，柯文哲定於下午3時40分開庭，首次召開準備程序，這是他與律師團完整閱卷後的第1次開庭，將是首度對檢方的起訴內容進行完整陳述，也將討論續押必要性，預期將至少庭訊2小時。

台北地方法院20日審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，上午提訊在押的威京集團主席沈慶京。（記者羅沛德攝）

台北地方法院20日審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，上午提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇。（記者羅沛德攝）

台北地方法院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，今天全日開庭。（資料照）

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