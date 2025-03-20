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    裝潢師傅開貨車載廢棄物 台中跨區到彰化連倒8次送辦

    裝潢師傅開貨車載廢棄物，從台中跨區到彰化丟棄遭逮，安溪東路沿線被棄置大量事業廢棄物。（圖由警方提供）

    裝潢師傅開貨車載廢棄物，從台中跨區到彰化丟棄遭逮，安溪東路沿線被棄置大量事業廢棄物。（圖由警方提供）

    2025/03/20 10:08

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市安溪東路近來接連遭棄置大量事業廢棄物，彰化警分局據報調閱監視器追查，發現有1輛小貨車連續8次從台中市跨區到彰化市傾倒，鎖定1名房屋裝潢師傅涉嫌重大，將他通知到案，男子坦承利用夜間開小貨車載廢棄物來傾倒，訊後依廢棄物清理法函送法辦。

    彰化市安溪東路沿線遭人棄置木櫃、廢木材板、鋁梯、水泥塊、土方及廢棄磁磚等事業廢棄物，由於數量相當龐大，大竹派出所研判是有人在建物修繕裝潢後，未將廢棄物循正當管道處置，卻丟來這裡棄置。

    警方調閱監視器後鎖定1輛小貨車，還發現該輛小貨車連日來有多達8次都利用夜間駛來安溪東路，1名男子下車傾倒廢棄物；根據車號鎖定53歲男子涉有重嫌，17日將他通知到案。

    男子坦承犯行，並供稱他是受業主委託，承攬台中市裝潢工程，利用夜間開車從台中市行經省道台74線跨區來到彰化市傾倒，以規避查緝。但他供稱僅棄置2次，其中1次代價5000元，另1次則是2萬9千元。

    警方指出，男子所為違反廢棄物清理法第27條、第28條、第41條及第46條等規定，除通知環保局依法告發，並移請司法機關偵辦。

    彰化市安溪東路連日被傾倒大量事業廢棄物。（圖由警方提供）

    彰化市安溪東路連日被傾倒大量事業廢棄物。（圖由警方提供）

    裝潢師傅夜間開貨車載廢棄物到彰化丟棄。（圖由警方提供）

    裝潢師傅夜間開貨車載廢棄物到彰化丟棄。（圖由警方提供）

    裝潢師傅開貨車載廢棄物，從台中跨區到彰化丟棄遭逮。（圖由警方提供）

    裝潢師傅開貨車載廢棄物，從台中跨區到彰化丟棄遭逮。（圖由警方提供）

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