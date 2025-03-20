涉私設公司與中國技術合作 國防大學教授葛明德5萬交保

國防大學教授葛明德被控私設公司並與中國技術合作，桃園地檢署昨指揮調查局台北市調處搜索約談到案，經檢察官漏夜複訊，今天上午8點將他依詐欺罪嫌以5萬元交保候傳。（資料照）

2025/03/20 09:36

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防大學理工學院教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆私設公司與中國技術合作，甚至多次進出中國，恐引發國安危機，案經桃園地檢署指揮調查局偵辦，檢察官向桃園地院聲請搜索票，昨天率調查局台北市調處兵分5路前往國防大學理工學院及葛明德住處等地搜索，依被告身分將葛明德帶回，另9人分別以被告、證人身分一併帶回台北市調處訊問，昨深夜移送檢方複訊，檢察官於今天上午8點訊後將葛明德、張姓股東依詐欺罪嫌各以5萬元交保候傳，其公司廖姓女會計以3萬元交保。

據了解，檢調偵辦掌握葛明德與張姓股東合夥設立「德創公司」，並疑與中國有技術合作，其公司還在國防大學開董事會，而葛於各相關單位取得的研究計畫案，安排採購自家公司產品及服務，其中涉嫌浮報、虛報支出以詐取研究經費。檢方另表示，關於葛明德與中國人士共同申請專利部分，經查未涉及與國防機密有關的證據，案情仍待深入調查釐清。

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此案起於2023年12月間，當時民進黨立委林靜儀於國防外交委員會質詢，直指葛明德主持國防大學理工學院「先進系統工程研究中心」，卻私下開設公司與中國有技術合作，甚至多次進出中國，其公司更還在國防大學開董事會，時間長達10年，恐引發嚴重國安危機；當時國防部長邱國正回應重批，這個案子就是叛國，應辦的越重越好，「要槍斃掉」！已將全案移送偵辦。

案經桃園地檢署指揮調查局台北市調處追查，歷經年餘蒐證、比對資料，檢察官向桃園地院聲請搜索票，昨兵分5路分別搜索國防大學理工學院、葛明德公司與住處等地，並以被告身分帶回葛明德、張姓股東及廖姓女會計，另有7人以證人身分一併帶回訊問，調查人員訊後於昨天深夜至今天凌晨陸續將葛、張、廖女3人移送桃園地檢署，檢察官直至今天上午8點完成複訊，將葛、張各以5萬元交保，廖女以3萬元交保。

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