北市府要求罷免連署須「申請集會遊行」卓榮泰說重話了

行政院長卓榮泰赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 09:39

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市議員簡舒培指控台北市政府「加嚴管理」罷免團體，要求罷免活動要申請集會遊行，市府則稱是源於行政院要求。對此，行政院長卓榮泰今（21）日強調，若北市警方無法理解所謂真正保護人民安全的意義跟合理的做法，他會請內政部長劉世芳再明確指示一次，必要時要做出必要的處置。

簡舒培接獲北市府同仁爆料，警察局19日上午緊急召開一場會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」；北市政府發言人李政軒表示，市警局已經說明，連署活動要申請集會遊行是源於行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，希望罷免活動能夠加強維安的需求。

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立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，卓會前受訪指出，劉世芳已經非常清楚說明，他不再重複。他強調，若是北市警方無法理解所謂真正保護人民安全的意義與合理做法，他會請劉再明確指示一次，必要的時候做出必要處置。

劉世芳昨說明，不管是哪個政黨或公民團體，如果要在公共場合設置罷免攤位，內政府當然希望能保障他們的安全。但他們並沒有要求這些罷免團體在擺攤位時要依據「集會遊行法」申請，「擺攤位與集會遊行是不同的概念」。

劉世芳表示，內政部要求警政署和各地方縣市警察局，如果這是人民的權利，政府要確保活動不會影響到其他人，譬如出入口的交通安全動線等其它狀況，儘量讓他們在安全無虞的情況下，進行台灣法律所允許的選舉罷免活動。

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