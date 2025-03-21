川普簽署行政命令加速開採關鍵礦物 曝將簽美烏礦產協議

美國總統川普週四在白宮簽署行政命令，動用《國防生產法》戰時權力，加速國內關鍵礦物生產，並強調美國即將與烏克蘭簽署稀土與天然資源協議。（法新社）

2025/03/21 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四在白宮簽署行政命令，動用《國防生產法》（Defense Production Act）戰時權力，加速國內關鍵礦物生產，並強調美國即將與烏克蘭簽署稀土與天然資源協議。他同時提及近期與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開對話，致力於終結俄烏戰爭。

綜合外媒報導，川普在簽署儀式上表示：「這在我們國家是一件大事。我們也在與世界各國簽署礦產協議，特別是即將與烏克蘭簽署的稀土協議。」白宮發言人指出，這項命令將簡化許可流程，加速包括銅、鉀鹽和黃金等礦物的開採。根據美國政府數據，該國2023年進口了46%的銅、91%的鉀鹽，核電廠所需的濃縮鈾更有99%仰賴進口。

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該命令的核心措施包括加快礦業專案審批、優先考慮聯邦土地上的礦產開採、設立新的融資機制，以及與國防部合作支持關鍵礦物生產。內政部長柏根（Doug Burgum）將領導全國能源主導委員會負責協調相關工作，而前紐蒙特礦業公司（Newmont Corporation）高管大衛·科普利（David Copley）則被任命為聯邦政府中負責礦業政策的最高級別官員之一。

美國與烏克蘭本月初已達成共識，將加速推動開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議，川普將其視為烏克蘭回報美國援助的方式。此外，川普與澤倫斯基昨日進行了一小時通話，雙方同意共同努力結束俄烏戰爭，白宮形容此次對話「極好」。這是兩人自2月底在白宮會面發生爭執，導致美國短暫中止對烏軍事與情報支援後的首次談話。

川普表示：「我們希望看到這場戰爭結束，我認為我們在這方面做得很好。我們每週能拯救成千上萬條生命。這才是最重要的。他們正在毫無必要地死去，而我相信我們會完成這項任務。」

分析指出，川普政府的這項政策也可能對國際貿易局勢產生影響。鋰、鎳等關鍵礦物廣泛應用於電子產品及電動車電池，而中國目前是多種關鍵礦物的最大生產國與加工國。

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