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    4條通嫌犯拒檢衝撞！竹縣警朝輪胎開4槍後逮捕

    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

    2025/03/20 09:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕4案通緝犯王姓男子，昨（19日）駕駛1輛小貨車在路上搖擺不定，新竹縣竹東警方獲報到場欲上前盤查時，駕駛王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警見狀當場朝左前輪胎射擊4槍，但王男仍續行至爆胎並下車逃逸，最後被警方逮捕，並在其車內查獲K他命、菸彈等證物，全案後續依毒品等罪嫌送辦，並將溯源追查毒品來源。

    新竹縣竹東警分局表示，二重埔派出所昨天下午2點許，接獲報案稱一輛小貨車在路上行駛搖擺不定，危害用路人安全，警方隨即趕赴現場，但員警上前盤查時，駕駛王男拒檢逃逸，並作勢衝撞員警。

    1名員警見狀，當場朝左前輪胎射擊4槍並喝令停車，車輛仍向前駛出工地，於旭光一路續行駛約30公尺隨即爆胎，王男遂下車逃逸，警方立即上前壓制並逮捕。

    竹東警分局指出，經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等4案通緝犯，並於車內查獲K他命3包、菸彈等證物。本件造成2名員警以及王嫌壓制過程中四肢擦挫傷，無大礙，全案後續依違反毒品危害防制條例、4案通緝依法移送新竹地檢偵辦。

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    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

    警方在王男的小貨車內查獲K他命3包、菸彈等證物。（竹東警分局提供）

    警方在王男的小貨車內查獲K他命3包、菸彈等證物。（竹東警分局提供）

    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

    4案通緝犯王姓男子拒檢逃逸，並作勢衝撞，員警朝左前輪胎射擊4槍，王男因爆胎下車逃逸，最後被警方逮捕歸案。（竹東警分局提供）

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