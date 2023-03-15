沒說不能買雞蛋！邱國正：「講這個話就可惡」影響國軍士氣

國防部長邱國正今日出席外交及國防委員會，就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/15 11:09

〔記者吳書緯／台北報導〕農委會農糧署決定自3月30日到4月底，每週供應國軍2次豆奶，有媒體指稱是因目前雞蛋供應較緊張所致。對此，國防部長邱國正今指出，沒有不准部隊買雞蛋，媒體標題渲染，標題出來變成國軍要喝六週豆漿，「講這個話就可惡，造成紛擾影響國軍士氣」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委邱臣遠質詢關切，從飛彈延遲交貨，從飛彈缺到雞蛋缺，缺人缺飛官，享用植物蛋白取代雞蛋產量，對於民眾觀感不好，第一線國軍弟兄不能保障權益，榮譽感受損，對於國軍都是負面跟反作用力。

邱國正說，最傷腦最頭痛，因為多元社會「言論隨便亂講，抓著雞毛當令箭」，因為蛋大家都缺，國軍也減量，減量方法沒有說不准買，例如從荷包蛋變炒蛋，變成三個人吃兩個蛋，原本三個人吃三顆蛋，就這種概念。

邱國正表示，農委會好意也提供豆漿，作為國軍蛋白質補充，也沒有說給豆漿，蛋就不買了，這事被外面渲染，標題出來變成「從現在開始國防部吃六週豆漿」。

話說至此，邱國正動怒說，「講這個話就可惡，造成紛擾影響國軍士氣」。邱臣遠說，植物性蛋白可以代替動物性蛋白；邱國正表示，這個大家都知道，有人故意就扭曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法