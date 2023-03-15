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    陳吉仲：已從8國進口雞蛋 4月大幅減少排隊買蛋現象

    立法院司法及法制委員會今排審「農業部組織法草案」等案。邀請農委會主委陳吉仲等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

    立法院司法及法制委員會今排審「農業部組織法草案」等案。邀請農委會主委陳吉仲等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

    2023/03/15 09:54

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對政府緩解蛋荒政策，農委會主委陳吉仲今（15）日於立法院受訪表示，這週和下週會陸續進口雞蛋進來，補足缺口，陸續進口的國家有8個，對於蛋荒何時可以緩解，陳吉仲則說，本月就會開始紓解，但下個月會更好，排隊買雞蛋的現象會大幅減少。

    立院司法及法制委員會今排審「農業部組織法草案」等案。邀請陳吉仲等官員列席報告，並備質詢。陳吉仲於會前受訪，針對緩解蛋荒政策進行說明。

    陳吉仲表示，現在國內的增養、護養大幅度在進行，天氣也開始回溫，禽流感也控制得宜，國內產能增加，缺蛋的缺口會減少，更重要的是，這禮拜和下禮拜陸續會開始大量進口雞蛋進來補足缺口，陸續從包括澳洲、土耳其、巴西等國都會陸續來進口。

    立院國民黨團總召曾銘宗質詢時，直截了當詢問：「何時可以不缺蛋？」陳吉仲說，國內產能正在恢復中，且對蛋雞需求非常強大，3月飼料使用量在增加，國內產量回穩應該會在5、6月，但短期、從這週到3月底，陸續會有500萬顆以上雞蛋進來，4月會更多。

    陳吉仲也特別報告指出，以前雞蛋很少進口，受禽流感影響，後來全球依照世界動物衛生組織（WOAH）調整作法；上週五已開放包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓和馬來西亞等國，讓雞蛋可以進來，現在業者也非常期待，目前預估透過進口補足短期不足，缺蛋現象就可以解決。

    「保證不缺蛋？」曾銘宗詢問。陳吉仲說：「非常想保證，但委員跟我說不要保證，所以我會盡全力。」陳補充說明：如果用「缺蛋」擔心各自解讀不同，到下個月大家不會有所謂排隊買雞蛋，消費者到傳統市場、超市都盡量買得到蛋，這個就是缺蛋現象減少的部分，下個月會更好，這種現象會大幅減少。

    曾銘宗續問：「所以4月（蛋荒）就會紓解？」陳吉仲說，本月就會開始紓解，讓它不會有所謂消費者恐慌，或是大家擔心買不到（雞蛋）的這種現象，可以來解決，下個月會更樂觀。

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