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    議員顏蔚慈服務處成立 義賣咖啡捐助街友、流浪動物

    顏蔚慈服務處成立，期許成為友善據點，推動在地共好。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

    顏蔚慈服務處成立，期許成為友善據點，推動在地共好。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

    2023/03/12 19:44

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員顏蔚慈今天下午舉辦服務處成立茶會，邀請工人作家林立青成立的「友洗社創」及在地青創的咖啡店攜手義賣，將全數所得逾五萬元捐給攸惜關懷協會，幫助街友及流浪動物之家，顏蔚慈期許服務處成為友善據點，推動在地共好。顏蔚慈服務處地點：蘆洲區三民路151號。

    顏蔚慈指出，服務處是很好的公共空間，要帶頭成為在地友善據點，過去服務團隊已經舉辦很多公益活動，除了每週固定提供免費法律及勞保諮詢服務，也帶孩子們母語共讀反霸凌繪本、與長輩一起手做防疫小物，讓各個世代一起共好。

    共同響應活動的「友洗社創」林立青說，「友洗社創」長期支持街友獨力工作、重返社會，希望能藉由地方民代的力量，共同為雙北的無家者提供更多的資源與協助。

    由兩姐妹創立的雨樹咖啡，是蘆洲在地深受好評的文創咖啡館，希望由自身做起進而拋磚引玉，鼓勵更多青年夥伴勇於挑戰自我、在地創業，進而熱心公益、回饋社會。

    「無論是社會企業還是青創夥伴，大家都用自己的方式熱愛家鄉。」顏蔚慈說，希望從服務處出發，傳遞正向能量，未來將舉辦更多活動，繼續串連不同世代與群體，讓善心循環在社會各個角落。

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