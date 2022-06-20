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    有人假冒服務處人員？ 林靜儀：若謊稱辦公室成員行騙將提告

    近來有人在臉書寫自己在立法委員林靜儀服務處工作，去電詢問先自稱員工，後又稱是服務處顧問，林靜儀提醒民眾別受騙，並說若有謊稱辦公室成員對外進行詐騙行為，將會採取法律行動。 （記者陳建志翻攝）

    近來有人在臉書寫自己在立法委員林靜儀服務處工作，去電詢問先自稱員工，後又稱是服務處顧問，林靜儀提醒民眾別受騙，並說若有謊稱辦公室成員對外進行詐騙行為，將會採取法律行動。 （記者陳建志翻攝）

    2022/06/20 17:13

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區立委林靜儀，近日接獲支持者反映，有民眾在臉書寫自己在立法委員林靜儀服務處工作，民眾詢問還表示可將選民服務處案件轉交服務處主任處理，卻說不出服務處主任的姓名；為避免民眾受騙，林靜儀在臉書發文表示，服務團隊成員均有工作外套、志工背心或辦公室名片，民眾若有疑問可來電服務處詢問以免受騙，並說若有謊稱辦公室成員，對外進行詐騙行為，將會採取法律行動。

    立委林靜儀在臉書發文表示，近來有聽聞非本服務團隊成員對外宣稱在服務處工作，強調服務團隊成員均有工作外套、志工背心或辦公室名片等明確身份識別，民眾若有疑問也可以來電服務處確認該人是否為團隊成員，以免被騙，並說若有謊稱辦公室成員，對外進行詐騙行為，將會採取法律行動。

    林靜儀表示，團隊近來接獲反映，有民眾在臉書寫自己在立法委員林靜儀服務處工作，經民眾打電話詢問，他表示自己是服務處員工，可以將選民服務案件轉交服務處主任處理，但詢問該位民眾服務處主任的姓名卻答不出來，後來才又表示自己是服務處顧問，可以協助轉呈鄉親需求。

    林靜儀表示，自己聘任的顧問全都有發證書，查詢名單並沒有該名男子，詢問選區同黨議員，也都沒人認識他，雖還沒有接獲該位民眾冒名欺騙的行為，但為了避免有民眾受騙，所以事先提醒，若鄉親有疑問可致電服務處，確認自己接觸的是否為團隊員工，也確保自己的需求和案件能得到妥善處理，避免受騙上當。

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