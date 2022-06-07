朱稱國民黨「親美反共」 林靜儀酸：整黨頭、手、腳不協調

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（左）、副幹事長林靜儀（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2022/06/07 17:16

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫於訪美期間表示「『九二共識』是沒有共識的共識」，對此，立法院民進黨團副幹事長林靜儀反問：「那到底是有共識還是沒共識？」她說，民進黨一再強調，當時兩個國家之間就是沒有共識，呼籲走向我們國家內部應該要往哪個方向走的共識。此外，對於朱稱國民黨「親美反共」，林則舉國民黨立委頻唱衰軍購為例，開酸「不要整個黨頭、手、腳不協調。」

民進黨團今（7）日舉行輿情回應記者會，針對朱立倫訪美一事，林靜儀表示，朱有提到要和中國北京做一些溝通，也強調和美國更加強溝通、合作，這件事我們非常肯定，這也是民進黨和美、日與其他國家，不單把所有事都放在同一邊，她要提起朱主席印象，國民黨的頭、腳，兩邊方向似乎不太一樣。

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林靜儀說，去年10月朱立倫剛擔任黨主席，國民黨政策綱領中提到，民進黨執政是一面倒的外交策略，朱訪美又說國民黨是親美的，你的邏輯是什麼？我們當然不會一面倒向某一個政黨、政府、國家，希望朱不要在美說親美，回來又不親美，希望國民黨和民進黨一樣，和各國多一點平衡和交流。

對於朱立倫於美國提到：「『九二共識』是沒有共識的共識。」林靜儀反問，那到底是有共識還沒共識？民進黨一再強調，就是當時兩個國家之間沒有共識，所以若是這樣，國民黨應該脫離過去，假設沒有共識，你就走向我們國家內部應該要往哪個方向走的共識，可能才是回應民眾需求、國家重要立場的方向。

林靜儀也提到，自己在立院外交及國防委員會，遇到美國重要官員來，國民黨委員就會說，那是來強塞武器給我們，強迫我們買武器；在委員會評估採買相關武器過程，國民黨也很少肯定，對外污衊、散佈武器功能、效能不正確的訊息，甚至我們希望跟美洽談更好的經濟模式，國民黨唱衰的多，給予肯定的相對少。

「國民黨頭、手、腳不是很協調」，林靜儀說，其黨主席在美國說親美，但國內立委對美政策，和地方縣市首長對美政策和經貿關係，和朱在美國所說得不同。

我們肯定朱說希望和美國等國家有更多合作、溝通，盼彼此能站在共好的基礎上。

林靜儀也說，國民黨立委陳以信在美國協助黨主席出訪，可以理解，但分寸上要小心，就外交部幫忙協助的官方立場，這部分要以國家角色處理，和自己政黨邀請美方到辦公室部分，可能要切分清楚，不要陷外交人員困擾或不義。

民進黨團幹事長鄭運鵬補充說，在民進黨執政後，若台灣和美國、日本有往來，國民黨都會吃醋，或站在中國利益這邊，說這是民進黨的美國爸爸，污辱自己國人說是日本皇民，請朱回台後要明文禁止他們的民代、黨公職、支持者，不要污衊台灣自己的國格，朱在美國說國民黨是親美反共，希望回來不要言行不一。

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