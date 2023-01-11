台海兵推》共軍南部登陸一路向北？陸軍八軍團前主任：可能性較低

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日對中國2026年攻台進行大規模兵棋推演，部分想定出現共軍先登陸台灣南部，再一路向北推進的場景。退役少將認為，先攻佔南部再往北進攻的假想，違反中共「速戰速決」的理念，可能性會比較低，圖為我國軍演訓情形。（資料照）

2023/01/11 16:49

〔記者吳書緯／台北報導〕美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日對中國2026年攻台進行大規模兵棋推演，部分想定出現共軍先登陸台灣南部，再一路向北推進的場景。退役少將、前陸軍八軍團政戰主任胡瑞舟今受訪表示，先攻佔南部再往北進攻的假想，違反中共「速戰速決」的理念，可能性會比較低。

八軍團為國軍駐守南台灣的陸軍部隊，戰時負責第四作戰區的作戰指揮和軍事管制，統一作戰區內的軍力和警政單位。胡瑞舟指出，兵推可以有各種假設與想法，但以他對台灣本島的瞭解，共軍從南部登陸的機率不太高。

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胡瑞舟說明，第二次世界大戰中，美軍原先攻台的「堤道行動」（Operation Causeway）計畫就是從屏東加祿堂海灘登陸，最後因為選擇進攻菲律賓而取消。

胡瑞舟表示，當年美軍是由關島、東南亞計畫進攻台灣，再加上台灣北部接近琉球與日本本土，自然選擇台灣南部，但共軍是要越過台灣海峽，而台灣海峽最窄的地點在中國平潭島到新竹，僅有180公里，若要從南部進攻，反而是選擇台灣海峽最寬之處渡海，反而對於縮短作戰時間不利。

因此，胡瑞舟說，CSIS兵推的另一個重點是台灣的抵抗意志，若共軍直攻北部拿下台北，可以逼迫台灣政府談判，速戰速決。

此外，胡瑞舟說，共軍若順利在南部登陸，要從南部一路北上，一路上面對台灣河川東西流向，沿路會不斷碰到橋梁、山脈的地形阻擋，到了苗栗還有「尖苗要隘」，對於由南向北攻的共軍來說將會是「仰攻」的狀態。

胡瑞舟表示，「尖苗要隘」在台澎防衛作戰想定，是相當重要的區域，如果國軍兵力適當運用，能夠阻擋共軍從南部向北部進攻，因此共軍攻台，對於南部的進攻可能會偏向佯攻，拘束國軍中南部的兵力，無法進行跨區增援。

最後，胡瑞舟表示，即便共軍進攻南部的機率低，但八軍團仍要有兵力布署，讓共軍即便有這個想法，也「不會那麼順利」。

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