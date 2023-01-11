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    國台辦稱美兵推販賣「中國威脅論」 官員：習在為統一做準備

    中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感。（資料照）

    中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感。（資料照）

    2023/01/11 12:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果顯示，若解放軍在2026年入侵台灣，將導致美中台與日本出現數以千計的血戰。中國國台辦發言人馬曉光今日宣稱，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感。對此，我官員受訪指出，習近平已將解決台灣問題列入歷史任務，解放軍一直在為統一台灣做準備，台灣應強化與美日之間的軍事合作。

    馬曉光聲稱，美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題和台海局勢，‌‌頻頻推出一些所謂報告，打著學術研究的幌子，幹著精心算計的勾當，‌‌大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團牟利，‌‌挑撥兩岸民眾感情，拉攏盟友搞平台計劃服務，‌‌這些動機和目的都是顯而易見。‌

    馬曉光還說，「對於這類報告，‌‌我相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。凡事有因必有果。‌‌近來『民進黨當局』加緊與美國開展軍事勾連，人民解放軍的演練‌‌針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告」。

    針對美國提出年度國防授權法案，馬曉光認為，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰」。中方做法是阻止台美勾連升級，也是為了維護兩岸和平穩定。

    對此，熟稔兩岸問題的官員指出，從華府智庫「戰略暨國際研究中心」24次兵推結果顯示，要能成功阻擋共軍侵台有幾個要掌握的條件，台灣軍隊必須守住前線，且烏克蘭模式沒辦法套用在台灣，美國須快速決定協防台灣，美國也須使用在日本的基地對抗中國，美國也不能猶疑，必須快速打擊中國艦隊。

    官員強調，中共所聲稱和平只是為了統一台灣，並不斷藉此瓦解台灣的抵抗意志，同時加大對台施壓、外交打壓和軍事威懾。習近平已把解決台灣問題列入歷史任務，解放軍一直在為統一台灣做準備，台灣應加緊備戰，強化與美日之間的軍事合作。

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