台海兵推》分析中美各自優勢 專家：不應高估俄軍而低估共軍

CSIS兵推設定中國具有高水準的兩棲能力。（路透）

2023/01/11 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）9日公布最新台海衝突兵棋推演成果，兵棋推演中模擬解放軍2026年犯台的各項情境，最終結果認為解放軍很有可能會以失敗告終。CSIS在此次報告中列出進行兵推前所設置的各項設定，有兵棋推演專家提出論點，表示必須料敵從寬，別因為過去在烏俄戰爭中高估俄羅斯軍隊戰力，進而在台海衝突兵棋推演中低估解放軍。

由於中國、美國及台灣是台海衝突的主要參戰國，CSIS在進行兵推前，在部隊人員訓練素質方面基本上假設美中台部隊的人員素質水準相同。報告指出，過去美國和潛在敵人（包括中國）發生衝突時，戰力設定往往會較為偏袒美國，因為美國的訓練標準高於大多數國家。在中國部分，則是比起美國有更多未經證實的能力。

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兵推報告中指出，「新美國安全中心」（CNAS）的兵棋推演專家道爾堤（Chris Dougherty）提出一個論點，表示不要因為過去高估俄羅斯軍隊戰力，進而在台海衝突兵棋推演中低估解放軍戰力。

道爾堤表示，中國過去20年的軍事現代化改革，加上中國國家主席習近平主導反貪腐政策，打造一支專業軍隊，中國製造的先進武器規模也遠遠超過俄羅斯，中國作戰能力在未來4年內將持續進步，尤其他們已有能力將軍演規模越變越大。CSIS兵推設定中國具有高水準的兩棲能力，但解放軍要有高水準的兩棲能力必須從現在起到2026年增加登陸演習的規模及強度，評估和統整軍演經驗，進而制定作戰計畫。

針對台灣軍隊訓練部分，兵推基本假設台灣軍事單位的戰鬥效率與規模、裝備類似的中國單位相同。關於台灣軍隊訓練素質則是引起專家激烈討論，部分專家認為台灣訓練方式過於僵化、缺乏想像力，部隊戰備狀態很差，義務役士兵幾乎沒有掌握有用的軍事技能。另一方論點則指出，當台海衝突發生時，台灣人將捍衛家園，有可能表現出烏克蘭人在抵抗俄羅斯入侵時展現的勇氣與堅韌度。不過儘管士氣高昂，缺乏訓練與高階裝備仍會讓台灣的預備役部隊在基本設定狀況下只能以半數兵力應戰。

在解放軍空軍與美國空軍之間戰力對比部分，智庫基本設定美中在「每一代戰機」上都擁有相同能力，儘管美國空軍目前實際戰力毫無疑問地優於解放軍空軍，但美國國防學者與空軍將領警告，美國的優勢正在減弱，美國空軍在大型空戰與匿蹤戰機方面的經驗，正被中國空對空飛彈射程及台海衝突戰場地理優勢抵銷。

美國的優勢在於空軍文化、職位流動，具備「紅旗軍演」與「美國海軍戰鬥機武器學校」的飛行員訓練計畫。雖然中國在上述層面仍不及美國，但中國的「霹靂-15」（PL-15）空對空飛彈的射程超過大多數國家空軍使用的先進中程空對空飛彈（AMRAAM），代表中國能在視距外戰鬥取得優勢。加上台海衝突作戰區域距離中國較近，美軍飛行員必須從日本飛抵台海作戰區，解放軍飛行員在台海空戰中的體力消耗會比美軍飛行員更低。另外，解放軍的地對空飛彈也能替解放軍空軍在作戰時提供保護能力。

在第五代戰機對比方面，美國運用匿蹤軍機的時間更長，在第五代戰機的設計也更加成熟，與美國匿蹤軍機相比，外界對中國殲-20的了解少了許多。大多數分析人士認為，殲-20與F-22、F-35相比，它的雷達截面積也更多，代表隱身性能更差，殲-20也不太可能配備與F-35相同戰力的作戰系統。

在第五代戰機對比方面，在美國運用匿蹤軍機的時間更長，在第五代戰機的設計也更加成熟。圖為解放軍殲-20戰機。（路透）

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