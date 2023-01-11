台海兵推》未模擬中共滲透及內應 軍事專家：台灣應重整反情報工作

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對台海戰爭的兵推結果顯示，若解放軍在2026年武力犯台，美軍大舉介入援助台灣，最終解放軍將不太可能獲勝。（路透資料照）

2023/01/11 16:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對台海戰爭的兵推結果顯示，若解放軍在2026年武力犯台，美軍大舉介入援助台灣，最終解放軍將不太可能獲勝。不過，美智庫兵推並未納入中共特務滲透及台灣內應相助情形。前戰爭學院榮譽講座廖宏祥今日強調，中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，運用特務全面和國民黨鬥爭，中共對台有可能故技重施，台灣的執政黨應以史為鑑，重整情報和反情報工作。

廖宏祥指出，CSIS以解放軍兩棲大舉侵略台灣的各種可能情境進行了一系列兵棋推演。但如果從歷史記取教訓，也就是中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，並運用各種手段把國民黨描繪成腐敗和非法政權，導致國民黨在中國一敗塗地，那麼在21世紀的今天，中國共產黨極有可能在台灣故技重施。有台灣的內奸相助，解放軍連全面入侵都不需要，一夕之間就可能豬羊變色。

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廖宏祥指出，在1949年以前，中國共產黨廣泛運用特務全面和國民黨鬥爭。例如替共產黨執行暗殺任務的柯麟、在國民黨臥底的潘漢年、甚至宋慶齡也肩負中共的情搜任務。而衛戌北平的總司令傅作義被幕僚和女兒策反投共，更加速國民黨在中國的敗亡。

廖宏祥強調，近年來國安單位估計中國間諜在台約有5千人，再加上自甘為對岸鷹犬的台灣人更難以估算。但台灣的反情報效能如何？一個簡單客觀的檢驗指標，就是近20年來台灣的反情報體系靠自己能力抓到高價值的匪諜如鳳毛麟角。

廖宏祥提到，雖然中國已滲透到台灣各個角落，政府及國安單位更是其首要目標，但近年來台灣反情報作業所破獲的高價值共諜卻越來越少，甚至得仰賴美國提供情資，才能有所斬獲。例如前憲兵副司令陳築藩、前國防部特種軍事情報室少校陳蜀龍、前馬防部少將副指揮官謝嘉康、空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、前陸軍司令部通電資訊處長羅賢哲等，多是靠美國通報才破獲，而這些都只是冰山的一角而已。

據分析，台灣的七大情治系統會互相監控，直接向層峰邀功，這是從蔣家極權時代故意設計的體系，以方便控制。民主時代照說在國安局和高檢署的統合協調下，調查局、憲兵調查組和軍事安全總隊要共同配合調查匪諜。但是抓潛伏的細胞曠日費時，而調查局的升遷制度與破案數有直接關係，所以抓走私和社會案件成為重點。

而後兩個機構又經歷縮編，能力有限，因此只要稍微有一些蛛絲馬跡，掌握的單位就馬上對外公布，以免成為別單位的業績。但是在證據尚未充分的情況下就貿然公布，會造成證據不足，無法定罪。上述的謝嘉康、葛季賢就是例子。其它在新聞看到的一些匪諜案情，多半荒腔走板，並沒有什麽真正的價值，這都顯示台灣反情報與司法體系能力不足。

值得注意的是，反情報與情報作業是一體兩面，招募敵方的國安人員更是反情報最直接有效的不二法門。殷宗文擔任軍情局長和國安局長時，台灣派遣中國的諜報人員為有史以來最多。當年是李登輝總統主政時期，台灣與中國關係雖然緊張，但也因為對中國的情報有相當掌握，所以都能安然度過。

廖宏祥提及，可惜台灣在放棄反攻中國後矯枉過正，前軍情局特交中心主任陳虎門曾說台灣已經有十多年不派基層幹部到中國去。假如所言屬實，那真是台灣國家安全最大的隱憂。

另一個問題是，台灣的情報與反情報體系是否被中國國安部滲透？由於歷史及意識形態等因素，情報體系內的官員對民進黨不盡瞭解，甚至私下懷有敵意，而執政黨對情報人員也無法完全信任。長此以往，整個情報體系的有效性受到影響，危害國家安全。

廖宏祥指出，當然CSIS的兵棋推演無法模擬特務和情報工作，但台灣的執政黨應當以史為鑑，重整情報和反情報工作，否則兵力和軍備再強大也終將如空中樓閣。

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