台海兵推》美日台慘勝 美智庫曝各面向建議

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，為歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一，CSIS在兵推結束後給予幾個面向建議。（第七艦隊官網、SCS推特、歐新社，本報合成）

2023/01/11 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，為歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一，CSIS在兵推結束後給予幾個面向建議。

在政治與戰略的建議上，CSIS建議美國須保持、加強與日本的關係和聯繫，因為超前部署菲律賓、台灣與日本前沿島嶼在中國發動侵台後，是美軍能否順利進行許多行動至關重要的因素，簡單的一次性危機部署沒有用，任何駐紮在島上的美軍需要在衝突開始前就位，因為一旦戰爭開始，中國建立防禦區後，貨物與軍隊就很難通過，但該地區除了日本與澳洲外，大多數國家對美中戰爭很冷靜，而且美國與中國達成的協議中，禁止美國軍事人員在台灣，不論和平或是危機時期，如果美國在台駐軍，可能會引起中國暴力的強烈反應。

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雖然美國在台駐軍在政治上不切實際，但改善軍際協調很重要，包含建立聯絡小組、制訂聯合程序、擴大台灣參與美國軍事PME計劃，如果美國認為近期或中期可能發生衝突，這類的行動很緊迫，並在台灣預先部署裝備與彈藥，因為一旦發生衝突，台灣不可能有「烏克蘭模式」，美國不能花太多時間決定在危機發生時的行動，越是拖延，就會有越多的共軍登陸台灣，戰鬥也會越艱困，要付出的代價也更多，CSIS指出，與中國的衝突的損失會超過美國自二戰以後所經歷的地區衝突與叛亂。

CSIS直言台灣的艦隊與飛機間的對抗比不上中國，台灣的「豪豬戰略」應該以「敏捷與隱蔽」為重點，投入更多資金在便攜式標籤、刺針飛彈等武器，而不是昂貴而脆弱的傳統武器，完成對台供應地基魚叉飛彈交貨尤其重要，在兵推中這400枚飛彈對削弱中國最初的入侵有很大的影響，中國兩棲艦是共軍在台站穩腳跟的關鍵。

美國空軍面臨的困境是，基地離台灣太遠不太有用，太近則會暴露在中國飛彈射程的威脅下，關島安德森空軍不能代替日本基地，而關島基地因與台灣距離過遠，無法進行多次飛行，且缺乏防禦系統，容易成為中國的攻擊目標，所以美國首要任務是強化日本與關島的空軍基地的防禦措施，讓中國必須花更多成本來打擊。

CSIS針對武器建議，美國應該使用更小、生存能力更高的船隻，並打造更多的潛艦、轟炸機，並生產更多較便宜的戰機，而非昂貴、精美的戰機與船艦，因為後者難以在中國的第一擊中生存，台灣也應採取相同的策略，CSIS表示，在中國耗盡地面發射飛彈前，美國與日本的船艦很難接近台灣，可能要到第3、4週才能接近台灣。

CSIS表示，雖然兵推結果中國大多以失敗收場，但台灣、美國、中國都會付出極大的代價，因此台灣與美國沒有自滿的理由，中國也可以選擇其他途徑威脅，無論是先奪取台灣的近海島嶼、無差別砲擊後再入侵與封鎖或對台灣採取外交孤立、灰色地帶壓迫（例如軍機繞台、資訊戰、假消息等等）或經濟打壓的策略，其次台灣軍方與領導階層的士氣必須要足夠強大，以抵禦中國的侵擾，另一方面，即使兵推顯示攻擊方應該不會成功，戰爭還是有可能會發生。

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