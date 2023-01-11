為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    內閣傳農曆年前總辭 盧秀燕感謝蘇揆在疫情期間的付出

    傳蘇揆將在年前總辭，台中市長盧秀燕表示，這是總統職權，但蘇揆在疫情期間十分辛苦，說句公道話，必需給蘇揆肯定。（記者歐素美攝）

    傳蘇揆將在年前總辭，台中市長盧秀燕表示，這是總統職權，但蘇揆在疫情期間十分辛苦，說句公道話，必需給蘇揆肯定。（記者歐素美攝）

    2023/01/11 14:26

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天出席神岡區源潤豐鑄造股份有限公司二廠動土典禮時，針對媒刀體詢問其對行政院長蘇貞昌傳出要在年前總辭的消息有何看法？盧秀燕表示，沒有聽過這項消息，這是總統的職權。不過，蘇院長領導台灣走過疫情，非常辛苦，她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去三年的付出與努力，也必須給他肯定。

    行政院長蘇貞昌傳出農曆年前將總辭，台中市長盧秀燕今天接受採訪時表示，她到目前為止沒有聽到這項消息，不過，這是總統的職權，不管總統決定如何，她要特別講，過去三年受全球疫情影響，台灣也無法置身事外，蘇院長領導台灣走過疫情非常辛苦，因此她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去三年的付出與努力，也必須給他肯定。

    另媒體詢問警察局長蔡蒼柏下週即將屆退，盧市長心中有沒有夢幻的人選？盧市長表示，在她上屆任期與這屆任期，目前為止共經歷楊源明與蔡蒼柏兩位警察局長，兩人都是台灣非常優秀的局長，在他們的領導下，讓台中治安成績越來越好，六都評比名列前茅，感謝兩位局長的努力，其中，蔡局長即將屆齡退休，因此要有一位最好的局長來台中，這段時間她確實與警政署緊鑼密鼓洽談中，很快就會跟大家報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批歹戲拖棚 民眾黨團籲蘇揆儘速率內閣總辭
    2023/01/11 13:42

    批歹戲拖棚 民眾黨團籲蘇揆儘速率內閣總辭
    讚蘇揆滿意度近20年最高 王定宇：隨意討論內閣改組影響甚巨
    2023/01/11 13:16

    讚蘇揆滿意度近20年最高 王定宇：隨意討論內閣改組影響甚巨

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    與蘇揆例行會晤 總統：肯定內閣團隊、立院會期後討論改組
    2023/01/11 13:11

    與蘇揆例行會晤 總統：肯定內閣團隊、立院會期後討論改組
    內閣傳將異動 黃偉哲：蘇揆是會做事的院長
    2023/01/11 13:09

    內閣傳將異動 黃偉哲：蘇揆是會做事的院長

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    內閣改組傳聞 羅秉成：立院會期結束蘇揆會與總統討論
    2023/01/11 11:35

    內閣改組傳聞 羅秉成：立院會期結束蘇揆會與總統討論
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播