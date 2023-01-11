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    讚蘇揆滿意度近20年最高 王定宇：隨意討論內閣改組影響甚巨

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    2023/01/11 13:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕外傳行政院長蘇貞昌今（11）日將提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，副閣揆則由前桃園市長鄭文燦接任。今早蔡英文總統與蘇揆進行每週例行會晤，總統對蘇揆帶領的團隊表達肯定與感謝，下階段內閣調整將在立法院會期結束後討論。對此，民進黨立委王定宇稱讚蘇貞昌是近20年來滿意度最高的行政院長，並強調在沒有確認或公佈之前隨意討論，對當事人、國家和人民都不好，也可能影響目前立法院正在審查的總預算案。

    王定宇表示，蘇貞昌院長從2018年底民進黨大敗之後，在2019年1月上任至今，不管在經濟、社會福利、長照、兒童、青年等各方面的表現都是可圈可點，對國家貢獻很大，可以說是近20年來滿意度最高的行政院長。

    至於行政院長人事是否會更迭，王定宇認為，一方面內閣改組是國家大事，影響人民非常大，在沒有確認或公佈之前隨意討論，對當事人、國家、人民都不好；就行政院長及其內閣是否會重新改組這件事，我們尊重總統職權。

    另一方面，王定宇也提及，立法院現在正在審查總預算案，在總預算案審查完竣之前，內閣改組的任何傳聞或討論，可能都會導致在野黨藉此理由退回或不審；國家總預算如果在審查過程有問題，對國家、人民影響都很大。

    王定宇指出，階段性任務也好，選舉失敗也好，是否檢討內閣人事，各方討論很多，等府院公佈之後再來進行相關評論。

    不過，民進黨立委許智傑則有不同看法。他表示，陳建仁的社會形象佳，有足夠的高度和格局，鄭文燦在桃園市長任內表現亮眼，藍綠都讚譽有加，蔡總統用人唯才，沒有所謂親信掌大權和跛腳的問題，如果「陳鄭配」屬實，相信他們能夠共創佳績，讓逆風的民進黨重新再得到人民的認同。

    許智傑分析，陳建仁是學者出身，社會形象佳，過去擔任許多改革的召集人，溝通能力強，再加上外交宗教界人脈廣，擔任閣揆將可開啟新氣象。

    許智傑說，鄭文燦的行政歷練豐富，在桃園市長、新聞局長等職任內表現亮眼，而且人緣極佳，跨派系都喜歡他，甚至許多淺藍也都讚譽有加，特別是解決問題的能力很強，光看這次桃園的缺水問題，桃園市長張善政推給中央，鄭文燦過去卻能順利解決，就可以看出2人的能力差多少。

    許智傑認為，陳建仁與鄭文燦的互補性強，可以處理更全面性的議題，期待未來有這樣的內閣團隊，並且能夠在2023年開創新局。

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