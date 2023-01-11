傳內閣將改組 國民黨先批陳建仁加入民進黨後荒腔走板

國民黨團總召曾銘宗及書記長李德維等人，今（11）日在立法院舉行「接閣揆？陳院士必須先回答陳院長的問題」。（記者叢昌瑾攝）

2023/01/11 12:08

〔記者林良昇／台北報導〕外傳內閣即將改組，前副總統陳建仁將接任行政院長，立院國民黨團總召曾銘宗質疑，陳建仁加入民進黨後荒腔走板，不僅護高端疫苗，更在桃園市長選舉期間，稱天主在幫助民進黨立委鄭運鵬，行為「超級誇張」，國民黨絕對會強力質詢。

對於內閣改組相關傳聞，立法院國民黨團今召開記者會，曾銘宗說，若蔡英文總統要提名陳建仁當閣揆，他表達「歡迎」，但也要提醒風險非常高。

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曾銘宗指出，誰當行政院長是總統職權，但能力、品格是否能當閣揆，必須接受各界檢視。陳建仁過去在學術上有一定崇高地位，但加入民進黨後荒腔走板，罄竹難書。

曾銘宗舉例，陳建仁去年輔選鄭運鵬時曾把宗教當作輔選工具，稱天主在幫助鄭運鵬，更藉由聲望和職稱護航高端疫苗到無以附加的地步，甚至在前新竹市長林智堅涉論文抄襲時稱要還林智堅清白，行為「超級誇張」。

立院國民黨團書記長李德維批評，陳建仁假冒天主之名，讓網路上有人在嘲笑是不是走了一個騙神的蘇貞昌，來了一個假借神明騙人民的陳建仁。

李德維也提到，陳建仁過去擔任過年金改革委員會召集人，曾表示要在112年檢討勞保，今年就是112年，若要接任閣揆，是否該兌現過去的承諾？

曾銘宗表示，假設內閣改組是換湯不換藥，還是由蔡英文總統主導，不管推出來的人選是陳建仁還是鄭文燦，國民黨絕對會強力質詢，外界也會睜大眼睛檢視。

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