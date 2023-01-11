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    首頁　>　政治

    疫情初期台灣提供美國口罩 博明：至今仍感激陳建仁

    美國前國安顧問博明（Matt Pottinger）來台，今天以「失控的世界：COVID-19起源及因應」為題演講。（記者王藝菘攝）

    美國前國安顧問博明（Matt Pottinger）來台，今天以「失控的世界：COVID-19起源及因應」為題演講。（記者王藝菘攝）

    2023/01/11 11:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕亞太堅韌研究研究基金會邀請美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）來台，今天以「失控的世界：COVID-19起源及因應」為題演講。博明表示，在2020年疫情初期美國還沒辦法自製有效的口罩，台灣在人民都能有口罩後就大方提供給其它國家包括美國，「我現在還是很感激前副總統陳建仁，當時提供給美國口罩」。

    博明表示，在武肺疫情初期台灣及早警告了世界衛生組織（WHO），「但好笑的是，世衛根本沒有發現台灣，因為它們根本不想承認台灣的存在」。他也指出，世衛相信了中國提供的資訊，但美國國安領域對中國提供的資訊很懷疑。

    博明說，他仍非常感謝台灣在疫情初期提供口罩，在紐約市爆發疫情一週後口罩就用光了，但有了台灣的口罩來支援，「不只口罩，台灣也支援包括防護衣等，大家也互相交換治療法等」。

    前美國疾病管制與預防中心HIV研究小組負責人鄢唐（Yen Pottinger）指出，台灣在使用電子資料和疫情指揮中心串聯，也做非常好的檢測，這是防疫非常成功的關鍵，且民眾信任政府、遵從政府的防疫規定。

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