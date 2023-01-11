內閣改組傳聞 羅秉成：立院會期結束蘇揆會與總統討論

有媒體報導行政院長蘇貞昌今天將在府院例行會議，向蔡總統提出辭呈。對此，行政院發言人羅秉成表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇院長已在先前表示過，待立院會期結束，就會和總統做討論，有任何結論都會對外說明。 （資料照）

2023/01/11 11:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨去年在九合一選舉慘敗，總統蔡英文定調在立法院會期結束後，會檢討內閣人事布局。昨天傳出行政院長蘇貞昌已開始打包辦公室物品，也有媒體報導蘇揆今在府院例行會議，向蔡總統提出辭呈。對此，行政院發言人羅秉成表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇院長已在先前表示過，待立院會期結束，就會和總統做討論，有任何結論都會對外說明。

有媒體拍到，蘇揆今天一早先進蔡總統官邸，之後約9時左右才進入行政院辦公。據了解，蘇揆一早與蔡總統開的是例行國安會議，而上午約11點，蘇揆再進入總統府與蔡英文單獨會談，此也是兩人每週三例行的會談，而蘇揆車隊已於12時30分左右回到行政院，至於原本每週三中午例行的府院黨高層午餐會議今天則未召開。

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蘇貞昌昨天受訪時表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸大敗的問題，也就各方面應該來探究問題。至於行政院長的任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布。（12:49更新）

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