傳打包辦公室？ 蘇貞昌參觀工廠未回應 快步進會場

行政院長蘇貞昌（右六）今晚至桃園市平鎮區貫理工業股份有限公司，參觀平鎮工廠智慧生產線成果展示。（記者魏瑾筠攝）

2023/01/10 20:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕外傳行政院長蘇貞昌已在打包辦公室物品，引發外界關注。蘇貞昌今天晚間至桃園市平鎮區出席活動時，面對記者提問並未多加停留回應，隨即在廠方人員陪同下進入會場。

蘇貞昌今晚至貫理工業股份有限公司參觀平鎮工廠智慧生產線成果展示，他下車時，先與廠方人員打招呼，面對媒體提問「辦公室在打包」？蘇貞昌沒有回應，快步進入廠房。

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蘇貞昌致詞表示，政府把握中美貿易大戰的時機，引導台商、資金回台，這三年來有1305家公司在台投資，金額高達1兆9000億元，創造14萬個就業機會，其中貫理是最成功的公司之一。

蘇貞昌表示，政府特別提高誘因，加深、加強投資台灣方案，其中貫理投資10億元建立汽車防撞保險桿智慧製造生產線，用最新最好設備創全新品牌，在美國本來就得到前十大保險公司認可，現在還拚倒美國，獲經濟部大大肯定。

蘇貞昌笑虧，貫理賺錢方法很多種，第一種是表演叫員工化妝登場，省下表演費用，點名經濟部要特別看看，貫理有沒有給員工加薪，年終獎金有沒有加倍、加發，引起台下員工歡呼；蘇貞昌還提到，這時候請院長來，引來許多媒體關心他有沒有要再做，笑稱也讓公司有很多宣傳機會。

「台灣雖小，人才很多！」蘇貞昌大讚，貫理公司把握機會獨創品牌，不僅產品禁得起檢驗，在國際上競爭出頭天，且根留台灣、加倍投資，連機械都用台灣生產的，這就是政府要給予最大鼓勵、肯定的公司。

蘇貞昌表示，貫理的做法也讓政府更有信心，覺得要用這種方法，讓台灣人才大家一起根留台灣，並創造更多就業機會、產值，讓台灣在世界，不但有一席之地，也能出人頭地。

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