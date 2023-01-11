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    內閣傳將異動 黃偉哲：蘇揆是會做事的院長

    對於行政院長蘇貞昌傳聞異動消息，台南市長黃偉哲今日受訪表示尊重總統的人事權，並且肯定蘇揆是個會做事的院長。（記者洪瑞琴攝）

    對於行政院長蘇貞昌傳聞異動消息，台南市長黃偉哲今日受訪表示尊重總統的人事權，並且肯定蘇揆是個會做事的院長。（記者洪瑞琴攝）

    2023/01/11 13:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於行政院長蘇貞昌傳將異動消息，台南市長黃偉哲今（11）日受訪表示，這是總統的人事權予以尊重，他同時也肯定蘇揆是個會做事的院長，全力推動全國事務與協助台南建設。

    黃偉哲說，行政院長的異動很重要，但這是總統的人事權，任何人都予以尊重，而且真的要感謝蘇院長這4年來照顧台南，對於全國性的事務，第一個當然是防範了非洲豬瘟，第二個在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上，蘇院長也盡了很大心力，尤其是在剛開始口罩禁令的時候，很多人要把口罩往外輸出，他停止了口罩輸出，那個時候還被罵。

    黃偉哲表示，對台南的地方建設，不論是北外環或南科3期，事實上蘇院長都幫了很大的忙，「蘇院長是一個做事的院長，很感謝他」，至於內閣是不是異動，閣揆會不會換人？當然尊重總統對閣揆的人事權，因此不管蘇院長是留是走，在任何的地方，「我們都要感謝他」。

    此外，對於高階警界人事異動，南市警察局方仰寧將調離台南，黃偉哲重申強調「只要能做好治安，就是一個好局長」，台南這幾年來警察局長也換了好幾位，希望每一個人過去都有他自己在警界服務的成績單，所以才能在下次擢升。

    黃偉哲說，非常肯定方局長勇於任事，很努力的辦好治安，他努力的軌跡跟方向，「我們都看到了」，如果說方局長要離開，有新局長要來，也期待新局長一定要在最短的時間內無縫接軌，能夠繼續做好，把台南治安做得更好。

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