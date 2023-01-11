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    批歹戲拖棚 民眾黨團籲蘇揆儘速率內閣總辭

    立院民眾黨團總召邱臣遠今日表示，政府沒有積極回應民意，奉勸蘇院長儘速率領內閣總辭，若由蘇貞昌率領迎戰「艱困的一年」令人十分擔憂。（立院民眾黨團提供）

    立院民眾黨團總召邱臣遠今日表示，政府沒有積極回應民意，奉勸蘇院長儘速率領內閣總辭，若由蘇貞昌率領迎戰「艱困的一年」令人十分擔憂。（立院民眾黨團提供）

    2023/01/11 13:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國際貨幣基金警告今年全球將面臨「艱困的一年」，美國、歐盟與中國經濟將同步放緩。立院民眾黨團總召邱臣遠今日表示，行政院長蘇貞昌傳出上午赴總統府請辭，這個決定自去年民進黨九合一選舉大敗，已經歹戲拖棚一個半月，批評政府根本沒有積極回應民意，奉勸蘇院長儘速率領內閣總辭，若由蘇貞昌率領迎戰「艱困的一年」令人十分擔憂。

    邱臣遠批評，蘇揆在稅收超徵議題上只會拔草測風向，用美化數據迷惑民眾，實際上決策過程混亂，還不守財政紀律，最後被前財政部長蘇建榮一句「有多餘的錢就該用來償還債務」打臉，淪為「小蘇嗆大蘇」鬧劇，顯示蘇內閣施政能力明顯有問題。

    副總召賴香伶也指出，國人詐騙訊息接到手軟，個資外洩已成為台灣日常，個資最大破口居然就是政府，衛生福利部中央健康保險署「內鬼」外洩民眾個資，民眾黨團多次呼籲徹查，卻被藍綠兩黨封殺提案。

    幹事長張其祿則表示，《平均地權條例》部分條文修正案三讀通過，不過這只是落實居住正義的第一步，熱錢無痛進入房市，主因在於房屋持有成本過低，台灣房價評定方式遠低於市價，導致實質有效稅率只有0.03%，遠低於國外的1.03%，政府應優先檢討房產稅制改革，提高投資客囤房成本，才能有效抑制房價，落實居住正義，且如今社宅建設進度落後，截至2022年11月，中央興建完工數量僅2907戶，內政部代理部長花敬群應為居住正義推動緩慢負起政治責任。

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